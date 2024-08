Previsioni Meteo Saronno: il bollettino per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Saronno per Lunedì 19 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto con nubi sparse nel corso della mattina e del pomeriggio, con una copertura nuvolosa che diminuirà gradualmente verso sera, portando a condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 100% con temperature che si manterranno intorno ai +20°C. La mattina vedrà una copertura nuvolosa al 100%, con temperature che oscilleranno intorno ai +20-23°C. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 80-90%, con temperature che raggiungeranno i +25-26°C. Infine, la sera sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 20-30%, e temperature intorno ai +19-20°C.

Per quanto riguarda il vento, si prevede una bassa intensità con velocità che non supereranno i 10 km/h durante la giornata. Le precipitazioni saranno assenti in tutte le fasce orarie, mentre l’umidità si manterrà intorno al 50-70%.

In conclusione, Lunedì 19 Agosto a Saronno si prospetta una giornata con condizioni meteo stabili, caratterizzata da cielo coperto al mattino e nel pomeriggio, con schiarite serali. Le temperature si manterranno su valori tipici di metà agosto, senza precipitazioni significative in vista. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante la giornata e di godersi momenti di relax all’aperto approfittando delle condizioni atmosferiche favorevoli.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Saronno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.5° perc. +20.3° prob. 31 % 5.3 N max 10.3 Tramontana 67 % 1008 hPa 3 cielo coperto +20.5° perc. +20.2° prob. 17 % 6.2 N max 10.7 Tramontana 60 % 1008 hPa 6 cielo coperto +20.3° perc. +20° prob. 13 % 2.1 NNE max 6 Grecale 62 % 1010 hPa 9 cielo coperto +23.9° perc. +23.8° Assenti 6.2 SSE max 5.9 Scirocco 56 % 1011 hPa 12 nubi sparse +25.8° perc. +25.8° Assenti 10.4 SSE max 6.7 Scirocco 52 % 1011 hPa 15 cielo coperto +23.1° perc. +23.2° prob. 14 % 9.1 SE max 11.3 Scirocco 66 % 1012 hPa 18 cielo coperto +21.1° perc. +21.2° prob. 14 % 5.2 ESE max 8.2 Scirocco 74 % 1012 hPa 21 nubi sparse +19.7° perc. +19.8° Assenti 4.1 NO max 5.3 Maestrale 81 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 20:20

