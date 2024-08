Previsioni Meteo Siena: tutti i dettagli per domani martedì 13 agosto

MeteoWeb

Martedì 13 Agosto a Siena si prospetta una giornata all’insegna del sole e del caldo, con temperature elevate e cielo sereno per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino vedranno poche nuvole e temperature intorno ai +22-24°C, con leggere brezze di vento provenienti da diverse direzioni. L’umidità si attesterà intorno al 50% e la pressione atmosferica intorno ai 1012hPa.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno e le temperature saliranno rapidamente, con punte di +36-38°C previste per le ore centrali del giorno. Il vento sarà leggero e la copertura nuvolosa si manterrà intorno allo 0%. L’umidità diminuirà fino al 20% e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1010-1011hPa.

Nel pomeriggio, non sono previste variazioni significative: il cielo resterà sereno, le temperature si manterranno elevate e il vento leggero soffierà principalmente da ovest. Le condizioni meteo rimarranno stabili, con un lieve aumento della copertura nuvolosa fino al 8% e un’umidità che si attesterà intorno al 25%.

In serata, il cielo si manterrà sereno con poche nuvole sparse e temperature più miti, intorno ai +21-26°C. Il vento sarà leggero e l’umidità aumenterà leggermente fino al 40-60%.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 13 Agosto a Siena indicano una giornata caratterizzata da sole, caldo e stabilità atmosferica. Le temperature saranno molto elevate durante il giorno, con condizioni di caldo intenso, mentre la sera porterà un lieve calo termico. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Per i prossimi giorni, è prevista un’ulteriore stabilità delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale.

Tutti i dati meteo di Martedì 13 Agosto a Siena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +23.2° perc. +23° Assenti 0.4 NO max 0.9 Maestrale 53 % 1012 hPa 4 cielo sereno +21.7° perc. +21.4° Assenti 0.9 SO max 1.4 Libeccio 57 % 1011 hPa 7 cielo sereno +29° perc. +28.2° Assenti 0.8 O max 2.6 Ponente 36 % 1012 hPa 10 cielo sereno +36.1° perc. +34.5° Assenti 5 OSO max 8.4 Libeccio 21 % 1011 hPa 13 cielo sereno +38.3° perc. +36.4° Assenti 17.1 OSO max 14.2 Libeccio 17 % 1009 hPa 16 cielo sereno +35.1° perc. +33.4° Assenti 22.1 O max 19.1 Ponente 22 % 1008 hPa 19 poche nuvole +26.1° perc. +26.1° Assenti 5.9 S max 6.6 Ostro 43 % 1010 hPa 22 cielo sereno +22.2° perc. +22° Assenti 2 ESE max 2.7 Scirocco 60 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 20:16

