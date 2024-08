Previsioni Meteo Siena: tutti i dettagli per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Siena indicano una variazione delle condizioni atmosferiche nei prossimi giorni. Dopo una giornata di lunedì con cielo sereno al mattino e nubi sparse nel pomeriggio seguite da piogge leggere alla sera, martedì si prevede un aumento delle temperature con cielo sereno al mattino e nel pomeriggio. Mercoledì, invece, sono attese nubi sparse e copertura nuvolosa più consistente. Giovedì, infine, si prevedono nubi sparse con variazioni di temperatura e leggere brezze. È consigliabile monitorare le previsioni per adattare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 12 Agosto

Notte: Durante la notte a Siena, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 23°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Est – Nord Est a una velocità di 2,7km/h. L’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica sarà di 1015hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 35,4°C intorno alle 09:00, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Sud – Sud Ovest a una velocità di 3,3km/h. L’umidità sarà del 28% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio le condizioni meteorologiche cambieranno con l’arrivo di nubi sparse che copriranno il cielo per il 38%. Le temperature massime saranno di 38,9°C intorno alle 13:00, con una percezione di caldo leggermente inferiore. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 9,6km/h, con raffiche fino a 21,6km/h. Si prevede una leggera brezza e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 14%. Le temperature si abbasseranno fino a 24,9°C intorno alle 19:00, con una percezione di fresco leggermente inferiore. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 4,5km/h. Si prevedono precipitazioni di 0.11mm e un’umidità del 52%. La pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Martedì 13 Agosto

Notte: Durante la notte a Siena, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 22,2°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Sud Ovest a una velocità di 0,4km/h. L’umidità sarà del 59% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 33,9°C intorno alle 09:00, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 7km/h. L’umidità sarà del 26% e la pressione atmosferica si manterrà a 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature massime saranno di 38,2°C intorno alle 13:00, con una percezione di caldo leggermente inferiore. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 16,3km/h. Si prevede una leggera brezza e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo sereno con una copertura nuvolosa del 8%. Le temperature si abbasseranno fino a 22,9°C intorno alle 21:00, con una percezione di fresco leggermente inferiore. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 4,1km/h. L’umidità sarà del 63% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Mercoledì 14 Agosto

Notte: Durante la notte a Siena, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si manterranno intorno ai 21,1°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Sud Ovest a una velocità di 1,2km/h. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 33,4°C intorno alle 09:00, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 3,3km/h. L’umidità sarà del 27% e la pressione atmosferica si manterrà a 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevede nubi sparse che copriranno il cielo per il 74%. Le temperature massime saranno di 38,2°C intorno alle 13:00, con una percezione di caldo leggermente inferiore. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di 16,3km/h. Si prevede una leggera brezza e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da cielo coperto con una copertura nuvolosa dell’87%. Le temperature si abbasseranno fino a 25,1°C intorno alle 19:00, con una percezione di fresco leggermente inferiore. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 7,9km/h. L’umidità sarà del 51% e la pressione atmosferica sarà di 1012hPa.

Giovedì 15 Agosto

Notte: Durante la notte a Siena, il cielo sarà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 75%. Le temperature si manterranno intorno ai 21,9°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Nord Ovest a una velocità di 3,9km/h. L’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Mattina: La mattina si prevede nubi sparse con una copertura nuvolosa del 59%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 31,4°C intorno alle 08:00, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di 2,5km/h. L’umidità sarà del 30% e la pressione atmosferica si manterrà a 1015hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si prevedono nubi sparse che copriranno il cielo per il 64%. Le temperature massime saranno di 36,5°C intorno alle 10:00, con una percezione di caldo leggermente inferiore. Il vento soffierà da Nord a una velocità di 3,2km/h. Si prevede una leggera brezza e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

Sera: La serata sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 49%. Le temperature si abbasseranno fino a 22,7°C intorno alle 21:00, con una percezione di fresco leggermente inferiore. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a una velocità di 2,4km/h. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica sarà di 1014hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Siena, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura e alla possibilità di precipitazioni nel corso della settimana. Restate aggiornati sulle condizioni meteorologiche locali per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

