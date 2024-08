Previsioni Meteo Treviso: tutti i dettagli per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Treviso mostrano condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un cielo che andrà via via coprendosi nel corso delle ore.

Mattina:

Il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Nord Est a una velocità di circa 5 km/h.

Pomeriggio:

Nel primo pomeriggio si avranno poche nuvole con una copertura del 12%, mentre verso sera le nubi aumenteranno fino al 64%. Le temperature massime saranno di +30,7°C, con una percezione di caldo che potrà arrivare fino a +32,3°C. Il vento sarà prevalentemente da Sud – Sud Est con raffiche leggere.

Sera:

Il cielo si coprirà ulteriormente, arrivando al 95% di copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai +25°C, con una leggera diminuzione durante la notte.

In generale, la giornata sarà caratterizzata da un aumento della copertura nuvolosa nel corso delle ore, con temperature massime che si attesteranno intorno ai +30°C. Le precipitazioni sono assenti, mentre l’umidità sarà intorno al 70%.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Treviso indicano un leggero peggioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento della copertura nuvolosa e possibili precipitazioni nel fine settimana. Si consiglia di monitorare costantemente l’evoluzione del meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 9 Agosto a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.8° perc. +21.9° Assenti 7.6 N max 8 Tramontana 69 % 1014 hPa 4 cielo sereno +21.2° perc. +21.1° Assenti 6.6 NNE max 7 Grecale 67 % 1015 hPa 7 cielo sereno +25.1° perc. +25.3° Assenti 5.3 NE max 6.4 Grecale 62 % 1016 hPa 10 cielo sereno +29° perc. +30.1° Assenti 4.2 ESE max 4 Scirocco 53 % 1016 hPa 13 poche nuvole +30.7° perc. +32.3° prob. 5 % 4.4 SSE max 3 Scirocco 51 % 1015 hPa 16 nubi sparse +30° perc. +32.1° prob. 8 % 4.4 SSE max 4.3 Scirocco 56 % 1014 hPa 19 cielo coperto +25.2° perc. +25.6° prob. 3 % 1.8 ESE max 2.2 Scirocco 70 % 1015 hPa 22 cielo coperto +24.4° perc. +24.7° Assenti 6 NNO max 5.9 Maestrale 72 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 20:24

