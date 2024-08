Previsioni Meteo Varese: tutti i dettagli per domani venerdì 2 agosto

MeteoWeb

Venerdì 2 Agosto a Varese si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le prime ore della mattina saranno all’insegna di un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C con una percezione termica simile.

Durante la mattina, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole, ma senza rischio di piogge. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i +30°C nel primo pomeriggio, con una percezione termica leggermente superiore.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai +31°C con una percezione termica leggermente inferiore rispetto al picco di calore della mattina.

In serata, tuttavia, è previsto un cambiamento delle condizioni meteo con l’arrivo di piogge leggere. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 79% e le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai +19°C.

In conclusione, Venerdì 2 Agosto a Varese si prevede una giornata all’insegna del sole e del caldo, con un repentino cambiamento delle condizioni meteo in serata con l’arrivo di piogge leggere. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali precipitazioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.7° perc. +20.5° 0.17 mm 8.1 NNE max 11.7 Grecale 67 % 1011 hPa 3 cielo sereno +18.9° perc. +18.9° prob. 41 % 7 NNE max 8.4 Grecale 80 % 1011 hPa 6 cielo sereno +20.8° perc. +20.8° prob. 37 % 4.9 N max 6.6 Tramontana 68 % 1011 hPa 9 cielo sereno +27.7° perc. +28.2° Assenti 3 S max 2 Ostro 51 % 1010 hPa 12 cielo sereno +31.6° perc. +31.3° prob. 2 % 5.8 SSO max 4.5 Libeccio 38 % 1008 hPa 15 cielo sereno +31.2° perc. +31.4° prob. 12 % 10.6 SO max 7.7 Libeccio 42 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +25.3° perc. +25.7° 0.17 mm 7.2 N max 11.4 Tramontana 67 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +18.3° perc. +18.6° 0.69 mm 10.2 N max 16.2 Tramontana 89 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 20:48

