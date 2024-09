Allerta Meteo Liguria, piogge diffuse e temporali forti sul Centro-Levante

MeteoWeb

Arpal ha messo un’allerta meteo gialla su tutta la Liguria (Zone ABCDE) valida dalle 6:00 alle 18:00 di domani, lunedì 23 settembre. Arpal evidenzia che sulla regione è in arrivo un “peggioramento delle condizioni meteo: domani potrebbero verificarsi condizioni adatte a una convergenza fra scirocco da sud-est e tramontana da nord, che dovrebbe instaurarsi sul Centro-Levante regionale. Lo scenario più probabile è tuttavia quello per cui la parte più attiva della struttura precipitativa dovrebbe restare confinata in mare”.

“Tutta la regione sarà interessata da piogge diffuse, con i temporali – che fortunatamente non dovrebbero essere accompagnati da colpo di vento o grandine – forti e organizzati soprattutto sul Centro-Levante”, si legge nel bollettino di allerta.

Arpal evidenzia che ulteriori valutazioni verranno fatte nella mattinata di domani con le nuove uscite modellistiche

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

