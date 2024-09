Allerta Meteo, forte maltempo in Europa: allarme rosso in Austria, Repubblica Ceca e Polonia, Vienna e Breslavia rischiano alluvione disastrosa

MeteoWeb

L’irruzione d’aria fredda polare marittima che sta invadendo l’Europa centro-occidentale in queste ore, genererà un enorme Ciclone che porterà forte maltempo per giorni nel cuore del Vecchio Continente. Su MeteoWeb ne abbiamo già parlato a lungo, ma adesso avvicinandoci al weekend e quindi alla fase clou di questa perturbazione, cresce ulteriormente la preoccupazione per le conseguenze devastanti che questi fenomeni meteo estremi potranno avere nel territorio.

L’irruzione fredda è già ben visibile dal satellite con tutta la nuvolosità frastagliata a macchia di leopardo tipica dell’aria polare marittima: ha già raggiunto le Alpi occidentali scorrendo sulle isole Britanniche e sul mare del Nord, attraversando Francia, Benelux e gran parte della Germania. Altrettanto evidente il fronte temporalesco che risale dalle Alpi alla Polonia, provocando le prime forti piogge nel cuore dell’Europa oltre che sull’Italia centrale e settentrionale:

Per i prossimi giorni, la situazione è critica proprio nel cuore d’Europa. L’allarme è massimo tra Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Polonia. Le autorità di questi Paesi hanno già lanciato l’allarme massimo: parliamo di allerta rossa, il livello più alto previsto dalle scale di allertamento meteorologico.

Allerta Meteo, gli allarmi rossi già lanciati dalle autorità in Austria, Repubblica Ceca e Polonia. Ecco le città più a rischio: Vienna, Breslavia e Brno

Per l’Austria, l’allarme è rosso nella zona di Vienna e in tutti i settori orientali del Paese, al confine con Repubblica Ceca e Slovacchia. Allarme arancione, comunque molto serio, in tutto il Nord, al confine con la Germania sud/orientale. Per Vienna, 2 milioni di abitanti, tra le più importanti capitali europee, l’allarme è di massimo livello: la città rischia una drammatica alluvione.

In Polonia, l’allarme è rosso nel Sud/Ovest del Paese, in una vasta area al confine con la Repubblica Ceca nella Slesia. L’allarme alluvionale coinvolge anche la splendida città di Breslavia, 700 mila abitanti, intorno il fiume Oder che rischia seriamente di straripare a causa delle piogge torrenziali dei prossimi tre giorni.

In Repubblica Ceca l’allarme rosso riguarda la quasi totalità del Paese, ma non Praga, la capitale e principale città che è comunque in allarme arancione. Alto rischio alluvione invece a Brno, nella Moravia, alla confluenza dei fiumi Svitava e Svratka: parliamo di una città di 400 mila abitanti che rischia un vero e proprio disastro.

Allerta Meteo: la traiettoria del Ciclone e le mappe con le previsioni delle precipitazioni

Le mappe sinottiche del modello europeo ECMWF ci aiutano a comprendere pienamente cosa succederà nei prossimi giorni in Europa: l’irruzione d’aria fredda polare marittima in corso innescherà questo enorme Ciclone che si posizionerà tra i Balcani e l’Europa centrale, alimentando 3-4 giorni di maltempo violentissimo e persistente nelle medesime aree.

Poi, la prossima settimana, questo ciclone si muoverà per moto retrogrado verso l’Italia centro/meridionale, spingendo il maltempo più estremo proprio nel nostro Paese.

Le mappe del modello Bolam del CNR-ISAC forniscono un quadro molto preciso delle precipitazioni, intense nel cuore d’Europa già nel pomeriggio-sera di oggi:

Domani, venerdì 13 settembre, il maltempo si intensificherà tra Italia, Balcani e area Mittel-Europea: avremo le prime piogge torrenziali su Austria e Repubblica Ceca sin dal mattino:

Nel pomeriggio-sera il maltempo inizierà a degenerare in fenomeni alluvionali proprio tra Austria, Repubblica Ceca e Polonia:

Il clou del maltempo sarà però sabato 14 settembre, con una conformazione ciclonica anche nelle precipitazioni che colpiranno una fascia vastissima, dall’Ucraina alla Svizzera, lungo il bordo settentrionale del ciclone. Alto rischio di alluvioni in Austria e Slovacchia, in questa fase, con fenomeni violentissimi:

Nel pomeriggio-sera di sabato vedremo comparire la formazione ciclonica anche nelle immagini satellitari, e le piogge torrenziali insisteranno tra Polonia meridionale, Repubblica Ceca, Slovacchia e Austria, estendendosi anche all’Ungheria:

E poi il maltempo proseguirà ulteriormente anche domenica 15 settembre. Un’evoluzione di cui parleremo ulteriormente nei prossimi aggiornamenti di MeteoWeb.

