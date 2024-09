Maltempo, scuole chiuse domani in molti Comuni | ELENCO

MeteoWeb

Il ciclone Boris ha scaricato piogge torrenziali eccezionali sulle regioni adriatiche, in particolare su Emilia Romagna e Marche travolte dall’alluvione. Per domani, 20 settembre 2024, la Regione Emilia-Romagna è sotto una severa allerta meteo rossa. Questa situazione critica ha portato i sindaci dei vari Comuni ad adottare misure straordinarie, tra cui la chiusura delle scuole. In questo articolo, aggiorneremo l’elenco dei Comuni in cui le scuole resteranno chiuse domani, 20 settembre 2024.

Articolo in aggiornamento.

Allerta Meteo “rossa” in Emilia-Romagna, domani 20 settembre scuole chiuse

Forlì

Scuole chiuse in tutta la provincia di Ravenna

Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì-Cesena)

Scuole chiuse nelle Marche

Castelfidardo (Ancona)

Falconara Marittima (Ancona)

Osimo (Ancona)

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.