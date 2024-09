L’Atlantico sforna tempeste: cosa succederà dopo l’uragano Helene?

MeteoWeb

Le aree di riproduzione dell’uragano Helene, che ha devastato il Sud degli USA, mietendo decine di vittime, potrebbero generare una nuova tempesta tropicale durante i primi giorni di ottobre, avvertono gli esperti di uragani di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense. Il Central American Gyre, ossia un sistema di bassa pressione ampio e debole che può innescare la formazione di tempeste tropicali e uragani durante la stagione degli uragani, “è molto attivo al momento e c’è il potenziale che uno o più sistemi si sviluppino da questa ampia circolazione fino ai primi giorni di ottobre”, ha affermato Bob Smerbeck, meteorologo senior di AccuWeather.

All’interno di questo gyre, l’aria non solo ruota in senso antiorario, ma si solleva. L’aria che sale, genera nuvole, rovesci e temporali, che possono poi organizzarsi in una depressione o tempesta tropicale nelle giuste condizioni.

C’è un rischio medio di sviluppo tropicale nel Mar dei Caraibi occidentale e nel Golfo del Messico meridionale dall’1 al 4 ottobre, affermano gli esperti di AccuWeather. L’inizio di Helene è avvenuto in una zona simile, nelle acque a sud di Cuba e a ovest della Giamaica.

Secondo Dan DePodwin, Senior Director of Forecasting Operations di AccuWeather, si prevede che un’area di alta pressione sarà centrata sugli Stati Uniti orientali durante la seconda metà della prossima settimana, il che potrebbe spingere qualsiasi tempesta tropicale in formazione più a ovest rispetto alla traiettoria di Helene. “In questa fase iniziale, tuttavia, è troppo presto per escludere qualsiasi possibilità riguardante la futura traiettoria di una potenziale tempesta tropicale“, ha affermato DePodwin. Le aree dal Messico alla costa del Golfo degli Stati Uniti sono invitate a rimanere vigili sugli ultimi sviluppi nell’Atlantico tropicale.

Acquazzoni e mare mosso sono previsti in aumento nella Penisola dello Yucatan e sulla costa orientale del Messico più avanti la prossima settimana, indipendentemente dallo sviluppo tropicale. Piogge intense, raffiche di vento e mare mosso si estenderebbero verso parte della costa del Golfo se una tempesta in formazione si spostasse verso nord.

Lo stesso Central American Gyre potrebbe anche innescare uno sviluppo tropicale nell’Oceano Pacifico orientale all’inizio di ottobre. A quel punto, John si sarà ufficialmente dissipato dopo essere diventato una “tempesta zombie” e aver inondato il Messico sudoccidentale per giorni.

Nell’Oceano Atlantico, l’uragano Isaac e la tempesta tropicale Joyce, di recente formazione, vagheranno in acque aperte fino alla prossima settimana, rappresentando un rischio solo per le attività marittime.

La stagione degli uragani atlantici del 2024 ha prodotto finora 10 tempeste a cui è stato assegnato un nome e 6 uragani, ma rimangono ancora oltre due mesi prima della sua fine ufficiale.

