Irruzione fredda in Europa: “tutti gli ingredienti per un meteo eccezionale, 2 metri di neve sulle Alpi e alto rischio alluvioni”

L’attuale situazione meteo in Europa è abbastanza anomala per la prima parte di settembre: una potente irruzione fredda sta scendendo dal Polo fino al Mediterraneo, facendo precipitare le temperature anche fino a 10°C al di sotto della media e portando persino la neve in collina. In un post pubblicato su Facebook, il meteorologo scozzese Scott Duncan parla di “shock per il sistema”. “Un freddo insolitamente forte si sta riversando a sud dell’Artico verso l’Europa in questo momento. Questa è una configurazione ideale per accumuli di neve fresca profonda sulle Alpi e inondazioni nell’Europa centrale”, spiega Duncan.

“Sono previsti oltre 1 metro di neve fresca per le Alpi austriache superiori, con alcuni luoghi che probabilmente supereranno i 2 metri. Altre parti delle Alpi vedranno la neve, ma l’Austria ne vedrà probabilmente di più. Eccezionale per questo inizio settembre”, commenta Duncan.

“Uno dei pericoli più significativi potrebbero essere le inondazioni. Enormi totali di precipitazioni in arrivo con alcune parti dell’Europa centrale che potenzialmente riceveranno oltre 250mm. L’Austria sembra essere nell’epicentro. La corrente a getto sta affondando verso sud nel Mediterraneo. Ci sono tutti gli ingredienti per un meteo eccezionale”, conclude il meteorologo scozzese.

