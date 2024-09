Maltempo Eolie: anche Alicudi senza luce, bloccati i collegamenti marittimi

MeteoWeb

Il maltempo dei giorni scorsi continua a far sentire i suoi effetti sulle Isole Eolie. Dopo aver lasciato il borgo di Ginostra al buio da oltre 32 ore, a restare senza energia elettrica è anche la piccola isola di Alicudi. Attraverso uno dei pochi cellulari ancora attivi, viene segnalato che l’isola è totalmente priva di energia elettrica da oltre 30 ore e si attende, già da ieri, l’arrivo di un tecnico Enel che ripristini il servizio. Il blackout ha già comportato la perdita delle derrate alimentari che necessitano di refrigerazione, con danni di una certa rilevanza.

A Ginostra, l’assenza di corrente elettrica sta provocando problemi anche alla Guardia medica, dove si stanno perdendo i farmaci che necessitano di refrigerazione. Ieri, nella parte centrale del villaggio, l’elettricità è tornata dopo oltre 14 ore.

Il borgo, inoltre, è isolato a causa del mare in tempesta e l’unico modo per raggiungerlo, al momento, è l’elicottero. A causa del maltempo, dunque, sono fermi i collegamenti marittimi con le Eolie (Lipari esclusa).

