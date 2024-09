Maltempo, forti piogge nelle Marche: allagamenti e disagi tra Fermano e Maceratese

MeteoWeb

La nuova ondata di maltempo inizia a far sentire i suoi effetti anche sulle Marche, dopo i problemi registrati in Abruzzo. Piogge persistenti e vento forte hanno colpito il litorale marchigiano, in particolare il Fermano e il Maceratese. Si registrano finora 79mm di pioggia a Porto Sant’Elpidio, 53mm a San Benedetto del Tronto, 49mm a Ripatransone, 46mm a Fermo, 40mm a Osimo. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione Civile, in particolare per i sottopassi allagati e rimasti a lungo impraticabili.

Danni e allagamenti in molte località

Disagi alla viabilità a Porto Sant’Elpidio (dove è operativo il Coc) e Porto San Giorgio, con diversi allagamenti. Il maltempo ha causato un dilavamento in via della Montagnola a Porto Sant’Elpidio, dove ha sede il presidio ospedaliero elpidiense che ha registrato infiltrazioni di acqua e fango. L’acqua piovana e la melma hanno raggiunto il piano seminterrato della struttura ospedaliera, dove attualmente opera il Sert, e il piano terra, dove si trova il poliambulatorio. Sul posto, ricevuta la segnalazione, si è immediatamente recato personale dell’Ufficio Tecnico dell’Ast di Fermo. I tecnici dell’azienda sanitaria territoriale di Fermo, con la preziosa collaborazione dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Fermo, hanno effettuato i primi accertamenti per poi iniziare subito la pianificazione degli interventi necessari al ripristino della totale fruibilità dei locali e dell’impiantistica. Si stima che i locali occupati dagli ambulatori potranno tornare ad essere operativi già da domani. Il Sert, in vista di un ripristino della normalità, che si stima possa concludersi nell’arco di 48 ore, continua a erogare le prestazioni e i servizi essenziali. L’invasione di acqua e fango ha reso necessaria anche un’opportuna verifica sugli impianti elettrici e sulla centrale termica.

A Civitanova Marche, una vettura è rimasta bloccata in un sottopasso e la donna che era alla guida è stata estratta grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco. Diverse strade in città sono state invase dell’acqua. Pioggia e disagi anche nell’alto Montefeltro, in provincia di Pesaro-Urbino, e a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

L’allerta meteo della Protezione Civile regionale proseguirà anche per la giornata di domani, mercoledì 18 settembre, per rischio frane e piene dei fiumi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.