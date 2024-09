Meteo Biella, le previsioni per domani lunedì 23 settembre

MeteoWeb

Lunedì 23 Settembre a Biella si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di piogge leggere e moderate durante le ore centrali della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata con cielo coperto, che si trasformerà in pioggia leggera già dalle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra i +11,4°C e i +16,4°C. La presenza di umidità elevata e venti leggeri completerà il quadro meteorologico di questa giornata.

Durante la notte, le condizioni meteo a Biella si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai +15°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, con valori che raggiungeranno il 99%. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 3 km/h, proveniente principalmente da Nord. Non si prevedono precipitazioni significative in queste ore.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano l’inizio di piogge leggere, che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +16,4°C entro le ore 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’83-94%. I venti continueranno a mantenersi leggeri, con velocità variabili tra i 2,4 km/h e i 7,2 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo a Biella si faranno più critiche, con piogge moderate che porteranno a un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +14,1°C. La pioggia sarà accompagnata da un’umidità che raggiungerà il 98%, rendendo l’aria particolarmente pesante. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 7,8 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni meteo, anche se il cielo rimarrà coperto. Le temperature continueranno a scendere, arrivando a +11,4°C entro le ore 23:00. La probabilità di precipitazioni diminuirà, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 89%.

In conclusione, le previsioni meteo per Biella indicano una giornata di pioggia e temperature fresche, con un miglioramento atteso nei giorni successivi. Martedì e mercoledì si prevede un progressivo aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, portando a condizioni più stabili e soleggiate. Gli amanti del bel tempo dovranno quindi pazientare fino a metà settimana per godere di un clima più favorevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 23 Settembre a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.2° perc. +14.9° prob. 4 % 3.1 N max 3.1 Tramontana 83 % 1016 hPa 3 cielo coperto +14.8° perc. +14.5° Assenti 3.3 NNO max 3.2 Maestrale 85 % 1015 hPa 6 pioggia leggera +14.6° perc. +14.3° 0.15 mm 2.4 N max 2.8 Tramontana 87 % 1015 hPa 9 pioggia leggera +16.2° perc. +16° 0.14 mm 3.7 E max 5.1 Levante 82 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.66 mm 7.2 E max 10.9 Levante 94 % 1013 hPa 15 pioggia moderata +14.1° perc. +14.1° 1.8 mm 2 NNE max 4.3 Grecale 97 % 1012 hPa 18 cielo coperto +13.8° perc. +13.7° prob. 80 % 3 NNO max 3.7 Maestrale 93 % 1012 hPa 21 cielo coperto +12.9° perc. +12.6° prob. 21 % 5.4 ONO max 5.1 Maestrale 92 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 19:18

