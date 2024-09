Meteo Carbonia, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Carbonia di Lunedì 16 Settembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattina. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto, mentre in serata si prevedono piogge leggere. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che non supererà i 21,4°C. I venti saranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 37,2 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,7°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e i venti soffieranno da Nord Ovest a una velocità di circa 13,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 73%, garantendo una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo inizierà a mostrare nubi sparse, con temperature in aumento fino a raggiungere i 21,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando dal 4% al 77%. I venti continueranno a soffiare da Ovest – Nord Ovest, con intensità che varierà tra 19,5 km/h e 31,4 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 56%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una temperatura massima di 21,1°C. Le previsioni del tempo indicano che i venti si faranno più intensi, con raffiche che potranno raggiungere i 37,2 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 67%. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno drasticamente. Si prevede un incremento della probabilità di pioggia, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 20:00. Le temperature scenderanno a circa 18°C, mentre l’umidità salirà fino all’81%. I venti si calmeranno, ma continueranno a soffiare da Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Carbonia di Lunedì 16 Settembre evidenziano un inizio di giornata sereno, seguito da un progressivo aumento della nuvolosità e l’arrivo di piogge leggere in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e condizioni di instabilità atmosferica, con possibilità di piogge intermittenti. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteo nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Carbonia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +17.7° perc. +17.4° Assenti 13.1 NO max 23.7 Maestrale 73 % 1016 hPa 3 cielo sereno +18.6° perc. +18.3° Assenti 15 ONO max 25.4 Maestrale 68 % 1014 hPa 6 cielo sereno +19.2° perc. +18.8° Assenti 19.5 ONO max 31.9 Maestrale 61 % 1013 hPa 9 nubi sparse +21.3° perc. +20.8° Assenti 28.8 ONO max 32.1 Maestrale 51 % 1012 hPa 12 nubi sparse +21.4° perc. +21° Assenti 31.4 ONO max 36.9 Maestrale 56 % 1012 hPa 15 cielo coperto +20.5° perc. +20° Assenti 28.3 ONO max 33.3 Maestrale 55 % 1010 hPa 18 cielo coperto +18.2° perc. +18° prob. 2 % 10.2 NO max 13.9 Maestrale 75 % 1009 hPa 21 pioggia leggera +18.6° perc. +18.6° 0.22 mm 7.1 NO max 12.1 Maestrale 79 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.