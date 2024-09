Meteo Cascina, le previsioni per domani sabato 21 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cascina di Sabato 21 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La temperatura massima raggiungerà circa 25,5°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 15,2°C durante la notte. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 46% e il 93% nel corso della giornata.

Durante la notte, Cascina si presenterà con nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a 15,2°C. La copertura nuvolosa sarà intorno al 80%, con una leggera brezza proveniente da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà attorno all’81%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,1°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa sarà assente, favorendo un’ottima esposizione al sole. La velocità del vento rimarrà contenuta, attorno ai 10 km/h, contribuendo a rendere la mattinata gradevole e fresca.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 25°C. L’umidità si manterrà su valori moderati, e il vento continuerà a soffiare leggero, rendendo l’atmosfera piacevole per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93%. Le temperature scenderanno gradualmente fino a 17,4°C. L’umidità aumenterà, portandosi attorno al 77%, mentre il vento rimarrà debole, creando un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cascina nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e una alternanza di sole e nubi. Domenica e Lunedì si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 26°C, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto. La situazione meteorologica rimarrà monitorata, ma al momento non si prevedono eventi estremi.

Tutti i dati meteo di Sabato 21 Settembre a Cascina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.4° perc. +15° Assenti 7.4 ENE max 9.9 Grecale 80 % 1020 hPa 4 nubi sparse +14.6° perc. +14.4° Assenti 7.8 ENE max 13.1 Grecale 84 % 1020 hPa 7 cielo sereno +18.1° perc. +17.9° Assenti 8.4 ENE max 15.7 Grecale 73 % 1021 hPa 10 cielo sereno +23.3° perc. +23.1° Assenti 10.2 E max 12.9 Levante 54 % 1020 hPa 13 nubi sparse +25.5° perc. +25.3° Assenti 6.2 E max 8.5 Levante 46 % 1019 hPa 16 nubi sparse +23.4° perc. +23.4° Assenti 0.9 E max 6.9 Levante 60 % 1019 hPa 19 cielo coperto +18.5° perc. +18.3° Assenti 4.5 ESE max 5 Scirocco 74 % 1020 hPa 22 cielo coperto +17.2° perc. +17° Assenti 6 ENE max 5.8 Grecale 78 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 19:11

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.