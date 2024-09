Meteo Cassano Magnago, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 19 Settembre a Cassano Magnago indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, con la possibilità di piogge leggere nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori moderati, con un picco massimo di circa 21,9°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà durante la giornata, passando da un cielo prevalentemente coperto al mattino a nubi sparse nel pomeriggio, per poi tornare a un aumento della nuvolosità in serata.

Nella notte, Cassano Magnago si presenterà con un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,8°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da nord-nord ovest, con raffiche che raggiungeranno i 7,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti, con un cielo ancora coperto e temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 14,4°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 95%, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, intorno ai 7,5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque elevata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il massimo di 21,9°C alle ore 13:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, oscillando tra il 17% e il 29%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10,4 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno nuovamente. Si prevede l’arrivo di piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 14,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 44%, e la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 12%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli di circa 0,11 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cassano Magnago nei prossimi giorni indicano un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo, con un possibile ritorno della pioggia nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, soprattutto per chi pianifica attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Cassano Magnago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.8° perc. +12.2° Assenti 4.9 NNO max 7.5 Maestrale 79 % 1019 hPa 3 cielo coperto +12.5° perc. +11.8° Assenti 7.9 NNO max 14.4 Maestrale 77 % 1018 hPa 6 cielo coperto +12.5° perc. +11.8° Assenti 8 N max 15.1 Tramontana 74 % 1017 hPa 9 nubi sparse +19.4° perc. +18.7° Assenti 1.5 NNE max 3.4 Grecale 51 % 1017 hPa 12 nubi sparse +21.8° perc. +21.2° Assenti 8.2 SSO max 9.9 Libeccio 42 % 1017 hPa 15 nubi sparse +20.2° perc. +19.6° prob. 27 % 10.4 SSE max 13.8 Scirocco 52 % 1017 hPa 18 nubi sparse +16.8° perc. +16.3° prob. 24 % 4.1 NE max 4.1 Grecale 67 % 1019 hPa 21 nubi sparse +14.8° perc. +14.4° prob. 12 % 7 N max 9.6 Tramontana 78 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:22

