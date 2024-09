Meteo Cerignola, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Cerignola per Giovedì 26 Settembre si presenteranno prevalentemente stabili, con una leggera oscillazione delle temperature e una copertura nuvolosa variabile nel corso della giornata. La temperatura minima si attesterà intorno ai 17,9°C nelle prime ore della notte, mentre il picco massimo raggiungerà i 30,2°C nel pomeriggio. I venti si manterranno moderati, con una velocità che varierà tra i 9,5 km/h e i 20,8 km/h, provenienti principalmente da Sud-Ovest.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Cerignola avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 19,2°C. La copertura nuvolosa sarà del 36%, con un’umidità che si aggirerà attorno al 69%. I venti saranno leggeri, con una velocità di 10,2 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sereno fino alle 02:00, per poi tornare a mostrare nubi sparse fino all’alba.

Durante la mattina, il cielo sarà inizialmente coperto, ma si schiarirà progressivamente. Alle 07:00, la temperatura si alzerà a 21,6°C, con una copertura nuvolosa del 96%. Da questo momento in poi, le nubi inizieranno a diradarsi, portando a un cielo più sereno. Alle 10:00, si registrerà una temperatura di 27,8°C con nubi sparse e un’umidità in calo, che raggiungerà il 36% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo saranno favorevoli, con un cielo prevalentemente sereno e temperature che toccheranno i 30,2°C alle 13:00. La brezza vivace, con raffiche fino a 21,5 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera piacevole. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 21%, fino alle 16:00, quando si prevede un leggero aumento della nuvolosità.

La sera porterà un graduale abbassamento delle temperature, che scenderanno a 20,2°C entro le 23:00. Il cielo rimarrà con nubi sparse, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 65%. I venti si manterranno leggeri, rendendo la serata gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cerignola nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Venerdì e Sabato si prevede un clima simile, con temperature stabili e una leggera possibilità di aumento della nuvolosità. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre le serate saranno fresche e piacevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Cerignola

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.8° perc. +18.6° Assenti 9.7 SO max 16.3 Libeccio 70 % 1016 hPa 4 nubi sparse +18.1° perc. +17.9° Assenti 9.2 SSO max 12.3 Libeccio 73 % 1016 hPa 7 cielo coperto +21.6° perc. +21.4° Assenti 9.5 SSO max 14.4 Libeccio 58 % 1016 hPa 10 nubi sparse +27.8° perc. +27.2° Assenti 9.4 OSO max 15.8 Libeccio 36 % 1016 hPa 13 cielo sereno +30.2° perc. +28.8° Assenti 13.4 OSO max 19.2 Libeccio 28 % 1014 hPa 16 poche nuvole +27.5° perc. +27.1° Assenti 19.1 OSO max 26.2 Libeccio 37 % 1014 hPa 19 nubi sparse +22.9° perc. +22.6° Assenti 9 SO max 20.4 Libeccio 54 % 1014 hPa 22 nubi sparse +20.8° perc. +20.5° Assenti 10.6 SSO max 18 Libeccio 62 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:42

