Meteo Cerignola, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

Le condizioni meteo a Cerignola per Venerdì 20 Settembre si presenteranno nel complesso favorevoli, con temperature gradevoli e una prevalenza di cieli sereni. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo un cielo sereno fino all’alba. Con l’arrivo della mattina, le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20°C entro le 8:00, e si manterranno su valori piacevoli fino al pomeriggio.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà sereno, con una leggera presenza di nuvole che non influenzerà le temperature, che continueranno a salire fino a toccare i 23°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varieranno tra i 5 e i 10 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 54% e il 68%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteo. A partire dalle 13:00, il cielo si coprirà progressivamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’89% entro le 13:00. Le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 22°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia aumenterà leggermente nel pomeriggio.

La sera porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni, con il cielo che tornerà sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C alle 19:00 e scenderanno a 18°C entro le 22:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata particolarmente piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cerignola nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Sabato e Domenica si prevede un ritorno a condizioni più stabili, con un aumento delle temperature e una minore probabilità di nuvolosità. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Cerignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +16.7° perc. +16.6° prob. 55 % 8.7 O max 15 Ponente 83 % 1015 hPa 3 cielo sereno +15.9° perc. +15.8° prob. 22 % 7.6 OSO max 11.8 Libeccio 86 % 1015 hPa 6 cielo sereno +16.8° perc. +16.7° prob. 22 % 7.5 O max 11.2 Ponente 82 % 1016 hPa 9 cielo sereno +21.4° perc. +21.2° prob. 4 % 5.9 NNO max 6 Maestrale 62 % 1017 hPa 12 poche nuvole +23.6° perc. +23.4° prob. 8 % 13.8 NE max 9.1 Grecale 52 % 1016 hPa 15 nubi sparse +22.2° perc. +22.1° prob. 23 % 17 NE max 16 Grecale 61 % 1017 hPa 18 nubi sparse +19.6° perc. +19.6° prob. 18 % 6.2 E max 11.3 Levante 77 % 1018 hPa 21 cielo sereno +18.8° perc. +18.8° prob. 4 % 3.4 SSO max 3.3 Libeccio 80 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 18:52

