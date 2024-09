Meteo Cesenatico, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesenatico di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, mentre nella mattina si assisterà a un lieve aumento, con valori che raggiungeranno i 19°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno arrivare fino a 44,4 km/h. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 52% e il 65%.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto, con una temperatura di circa 13,8°C e una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento sarà sostenuta, con punte di 20,6 km/h da Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1012 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà tra i 18,7 km/h e i 26,4 km/h, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, attorno al 38%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno intorno ai 19°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. Il vento si farà più leggero, con velocità che scenderanno fino a 9,8 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà costante, mantenendo il cielo coperto. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 46%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,6°C. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 10 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con un’umidità che si attesterà attorno al 54%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cesenatico indicano una continuazione di condizioni simili, con cieli coperti e temperature che si manterranno su valori moderati. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità elevata e il vento moderato potrebbero rendere l’atmosfera piuttosto fresca. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Cesenatico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +13.8° perc. +12.9° prob. 13 % 14.7 OSO max 20.2 Libeccio 62 % 1012 hPa 3 cielo coperto +13° perc. +12° prob. 2 % 20.6 O max 36.1 Ponente 62 % 1012 hPa 6 cielo coperto +13.8° perc. +12.7° Assenti 22.2 ONO max 43.7 Maestrale 57 % 1012 hPa 9 cielo coperto +17.5° perc. +16.5° Assenti 25.2 ONO max 33.8 Maestrale 43 % 1013 hPa 12 cielo coperto +19.8° perc. +18.8° Assenti 21.2 NNO max 23.1 Maestrale 38 % 1013 hPa 15 cielo coperto +19.7° perc. +18.8° Assenti 15.2 NNO max 17 Maestrale 39 % 1014 hPa 18 cielo coperto +17.5° perc. +16.5° Assenti 6.3 NNO max 9.4 Maestrale 47 % 1015 hPa 21 cielo coperto +16.6° perc. +15.6° Assenti 6.3 OSO max 7.4 Libeccio 49 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:17

