Meteo Foggia, le previsioni per domani giovedì 19 settembre

Le previsioni meteo per Foggia di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, con pioggia leggera che accompagnerà le prime ore della notte. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un aumento della temperatura e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevedono nuove precipitazioni, che potrebbero risultare moderate. La serata si presenterà più tranquilla, con cieli parzialmente nuvolosi e temperature in calo.

Durante la notte, le condizioni saranno prevalentemente di pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 4-5 km/h, proveniente principalmente da Sud Ovest. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0.75 mm.

Nella mattina, si assisterà a un cambiamento significativo. Le prime ore del giorno continueranno a essere caratterizzate da pioggia leggera, ma già a partire dalle 07:00, il cielo inizierà a schiarirsi, passando a cielo coperto e poi a nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 26°C intorno a mezzogiorno, con una temperatura percepita di poco superiore. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10-12 km/h, e la probabilità di pioggia diminuirà progressivamente.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore miglioramento, con temperature che toccheranno i 27°C. Tuttavia, non mancheranno brevi rovesci di pioggia leggera verso le 16:00, con accumuli che potranno arrivare fino a 0.27 mm. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 37%, mentre l’umidità rimarrà piuttosto alta, intorno al 50%.

La sera porterà un netto miglioramento, con cieli che si presenteranno parzialmente nuvolosi. Le temperature scenderanno a circa 18°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 14-15 km/h, e le probabilità di precipitazioni diventeranno minime.

In conclusione, le previsioni meteo per Foggia nei prossimi giorni mostrano un trend di miglioramento. Dopo una giornata di Giovedì caratterizzata da pioggia e nuvole, si prevede un Venerdì più soleggiato, con temperature in aumento e cieli sereni. Tuttavia, nel fine settimana, ci sarà la possibilità di nuovi rovesci, quindi è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Foggia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19° perc. +18.8° 0.75 mm 4.4 SSO max 6.7 Libeccio 74 % 1013 hPa 3 pioggia leggera +18.4° perc. +18.2° 0.16 mm 1.7 SO max 3.5 Libeccio 74 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +18.6° perc. +18.4° 0.39 mm 5.5 SO max 8.2 Libeccio 74 % 1012 hPa 9 nubi sparse +23.6° perc. +23.3° prob. 19 % 9.9 OSO max 17 Libeccio 48 % 1012 hPa 12 nubi sparse +26.8° perc. +26.5° prob. 27 % 11.8 O max 18.4 Ponente 34 % 1011 hPa 15 nubi sparse +24.1° perc. +23.9° prob. 38 % 12.4 N max 16.2 Tramontana 50 % 1012 hPa 18 pioggia moderata +20.3° perc. +20.2° 1.69 mm 10.7 NNO max 16.2 Maestrale 68 % 1014 hPa 21 poche nuvole +18.2° perc. +18.2° prob. 70 % 14.3 NO max 24.6 Maestrale 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 18:55

