Meteo Gravina di Catania, le previsioni per domani domenica 22 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 22 Settembre a Gravina di Catania indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con una predominanza di pioggia leggera e copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, oscillando tra i 19,2°C e i 24°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 80%. I venti saranno prevalentemente leggeri, con velocità che varieranno tra i 2,4 km/h e i 13,9 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che scenderanno fino a 19,2°C. Le precipitazioni saranno assenti fino alle prime ore del mattino, ma la probabilità di pioggia aumenterà progressivamente.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a essere instabili, con pioggia leggera prevista a partire dalle 08:00. Le temperature si alzeranno gradualmente, raggiungendo un massimo di 24°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,24 mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un proseguimento delle piogge leggere, con temperature che si manterranno attorno ai 22-23°C. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da est-sud-est, e la probabilità di pioggia rimarrà alta. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, contribuendo a un clima piuttosto afoso.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 20°C. Le precipitazioni continueranno, con accumuli che potranno raggiungere i 1 mm. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, e i venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno sotto i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina di Catania nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si prevede un miglioramento delle condizioni meteo solo a partire da Martedì, quando le temperature potrebbero aumentare e le precipitazioni diminuire. Pertanto, è consigliabile prepararsi a una giornata di pioggia e mantenere un occhio attento sulle previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Gravina di Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +20.1° perc. +20.2° prob. 17 % 3.3 SSO max 3.9 Libeccio 78 % 1019 hPa 4 pioggia leggera +19.4° perc. +19.5° 0.24 mm 3.2 SO max 3.8 Libeccio 81 % 1018 hPa 7 cielo coperto +21.1° perc. +21.2° prob. 30 % 3.2 SSE max 3.4 Scirocco 73 % 1019 hPa 10 pioggia leggera +23.4° perc. +23.4° 0.15 mm 8.5 SE max 8.4 Scirocco 62 % 1018 hPa 13 cielo coperto +23.6° perc. +23.6° prob. 43 % 12.7 ESE max 10.9 Scirocco 60 % 1017 hPa 16 pioggia leggera +22.2° perc. +22.3° 0.21 mm 9.5 ESE max 10.8 Scirocco 69 % 1017 hPa 19 pioggia leggera +20.6° perc. +20.8° 1 mm 5.7 ESE max 9.3 Scirocco 79 % 1018 hPa 22 pioggia leggera +20.1° perc. +20.3° 0.26 mm 2.6 E max 6 Levante 80 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.