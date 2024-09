Meteo Gravina di Catania, le previsioni per domani martedì 10 settembre

MeteoWeb

Martedì 10 Settembre a Gravina di Catania si prevedono condizioni meteo stabili e piacevoli. La giornata sarà caratterizzata da cielo sereno o poche nuvole, con una copertura nuvolosa che varierà tra il 2% e il 26%. Le temperature si manterranno gradevoli, con valori compresi tra i +21,2°C e i +27,8°C. La temperatura percepita sarà simile a quella effettiva, garantendo un comfort termico ottimale.

Nelle prime ore del mattino, il vento soffierà da Ovest con intensità tra i 5,3km/h e i 10,4km/h, per poi virare a Nord Ovest e mantenersi intorno ai 12km/h nel corso della giornata. Le raffiche di vento saranno moderate, con valori che potranno raggiungere i 19,8km/h. Le precipitazioni saranno assenti, e l’umidità si attesterà intorno al 70%.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con la comparsa di nubi sparse. Tuttavia, non sono previste precipitazioni e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1007-1008hPa.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno o poco nuvoloso, con una diminuzione della velocità del vento che si attesterà intorno ai 2,3km/h. L’umidità rimarrà costante intorno al 65-66%.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 10 Settembre a Gravina di Catania indicano una giornata all’insegna della stabilità e del bel tempo. Le temperature saranno gradevoli, senza variazioni significative rispetto alle ore precedenti. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle eventuali variazioni climatiche e consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Martedì 10 Settembre a Gravina di Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +21.4° perc. +21.4° prob. 10 % 8.8 ONO max 18 Maestrale 69 % 1008 hPa 4 cielo sereno +21.2° perc. +21.1° prob. 19 % 5.6 ONO max 11.6 Maestrale 69 % 1007 hPa 7 cielo sereno +23.2° perc. +23.1° prob. 11 % 9.7 O max 12.7 Ponente 61 % 1008 hPa 10 poche nuvole +25.9° perc. +25.8° prob. 16 % 11.1 O max 14.4 Ponente 50 % 1008 hPa 13 nubi sparse +27.8° perc. +27.8° prob. 7 % 3.3 N max 12.5 Tramontana 44 % 1007 hPa 16 poche nuvole +25.4° perc. +25.4° prob. 12 % 9.6 ESE max 9.5 Scirocco 55 % 1007 hPa 19 poche nuvole +23.4° perc. +23.5° prob. 23 % 2.7 E max 5.9 Levante 65 % 1009 hPa 22 cielo sereno +22.7° perc. +22.8° prob. 12 % 3.5 ONO max 5.3 Maestrale 65 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:11

