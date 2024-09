Meteo Gravina di Catania, le previsioni per domani martedì 17 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 17 Settembre a Gravina di Catania indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nelle ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,6°C e i 24°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, prevalentemente da Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 34,3 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, contribuendo a una sensazione di maggiore pesantezza atmosferica.

Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,9°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 99%, e il vento si presenterà moderato, con velocità di circa 12,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che rimarrà bassa.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno sostanziali cambiamenti. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 21,3°C entro le ore centrali della mattinata. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 17,4 km/h, e la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 21%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, con la possibilità di piogge leggere. Le temperature raggiungeranno il picco di 24°C intorno alle 14:00, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, arrivando a 30,5 km/h. La probabilità di precipitazioni aumenterà, toccando il 34%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. Il cielo rimarrà coperto e il vento si attenuerà leggermente, mantenendo comunque una velocità di circa 12 km/h. La probabilità di pioggia si ridurrà, scendendo a valori minimi.

In conclusione, le previsioni meteo per Gravina di Catania nei prossimi giorni evidenzieranno un trend di stabilità, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che il clima rimanga umido, con occasionali piogge leggere, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Gli amanti del sole potrebbero dover attendere qualche giorno per un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.5° perc. +18.2° prob. 13 % 9.6 OSO max 13.6 Libeccio 70 % 1010 hPa 4 cielo coperto +18.6° perc. +18.1° prob. 15 % 12.5 O max 20.8 Ponente 64 % 1010 hPa 7 cielo coperto +19.9° perc. +19.6° prob. 5 % 16.5 O max 24.5 Ponente 63 % 1011 hPa 10 cielo coperto +22.3° perc. +22.1° prob. 32 % 17.4 OSO max 26.1 Libeccio 58 % 1011 hPa 13 cielo coperto +23.5° perc. +23.3° prob. 30 % 23.5 OSO max 32.4 Libeccio 53 % 1011 hPa 16 cielo coperto +22° perc. +21.9° prob. 29 % 21.3 OSO max 29.1 Libeccio 60 % 1011 hPa 19 cielo coperto +20.6° perc. +20.4° prob. 1 % 13.9 O max 24.9 Ponente 67 % 1013 hPa 22 cielo coperto +20° perc. +19.8° prob. 6 % 12.3 O max 19.1 Ponente 67 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 19:00

