Meteo Gravina di Catania, le previsioni per domani venerdì 20 settembre

Le previsioni meteo per Venerdì 20 Settembre a Gravina di Catania indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. La temperatura si manterrà su valori miti, con massime che si attesteranno intorno ai 20°C. La presenza di umidità elevata e venti leggeri contribuiranno a creare una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore pomeridiane.

Durante la notte, il meteo si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che potranno arrivare a 0.45mm.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno tra i 19°C e i 20°C, mentre il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 4,6 km/h. Le precipitazioni si aggireranno intorno ai 0.78mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nel meteo. Le piogge tenderanno a diminuire, lasciando spazio a un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno sui 19°C e 20°C, con una leggera diminuzione dell’umidità. Le probabilità di pioggia scenderanno, ma non si escludono brevi rovesci. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 8,2 km/h.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il cielo si schiarirà, con la presenza di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 18°C. L’umidità rimarrà alta, ma le precipitazioni saranno assenti. Il vento sarà debole, contribuendo a una sensazione di calma.

In conclusione, le previsioni del tempo per Gravina di Catania nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di instabilità, si prevede un weekend con cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica è sempre presente in questa stagione.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Gravina di Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.4° perc. +20.4° 0.45 mm 4.2 O max 8.7 Ponente 72 % 1014 hPa 4 cielo coperto +20.3° perc. +20.3° prob. 56 % 3.3 NNO max 4.6 Maestrale 73 % 1013 hPa 7 pioggia leggera +20.5° perc. +20.5° 0.42 mm 2 OSO max 4.1 Libeccio 73 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +19.5° perc. +19.6° 0.78 mm 1 SSE max 3.7 Scirocco 80 % 1015 hPa 13 pioggia leggera +19.6° perc. +19.6° 0.14 mm 3.4 ESE max 6.5 Scirocco 78 % 1016 hPa 16 cielo coperto +20.2° perc. +20.2° prob. 38 % 5.4 ESE max 8 Scirocco 74 % 1016 hPa 19 poche nuvole +19.1° perc. +19.1° prob. 1 % 1.4 N max 4.8 Tramontana 79 % 1018 hPa 22 poche nuvole +18.5° perc. +18.5° Assenti 3.8 ONO max 4.9 Maestrale 80 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 18:55

