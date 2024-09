Meteo Lucera, le previsioni per domani mercoledì 25 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 25 Settembre a Lucera indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una graduale evoluzione verso condizioni più serene nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 26,3°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 18,6°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 65%, e il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 10,8 km/h. Le condizioni di copertura nuvolosa si manterranno elevate, con una percentuale che raggiungerà il 94%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto. Le temperature saliranno progressivamente, partendo da 18,8°C alle 06:00 fino a raggiungere i 24°C intorno alle 11:00. La ventilazione si farà più intensa, con raffiche che potranno arrivare fino a 20 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 48% entro mezzogiorno.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 26,3°C alle 13:00 e alle 14:00, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo punte di 28,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 40%, favorendo una sensazione di benessere.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che diventerà sereno intorno alle 19:00. Le temperature scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi attorno ai 19,3°C alle 22:00. La ventilazione si attenuerà, ma rimarrà comunque presente, con velocità che si aggireranno intorno ai 10 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Lucera mostrano un trend di stabilizzazione delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì si prevede un cielo più sereno e temperature che potrebbero superare i 27°C, rendendo il clima particolarmente gradevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 25 Settembre a Lucera

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° Assenti 6.4 OSO max 19.5 Libeccio 67 % 1014 hPa 4 cielo coperto +17.7° perc. +17.4° Assenti 5 SO max 9 Libeccio 71 % 1015 hPa 7 cielo coperto +20.2° perc. +19.9° Assenti 8 OSO max 20.8 Libeccio 62 % 1016 hPa 10 cielo coperto +22.9° perc. +22.6° Assenti 9.5 SO max 15.8 Libeccio 52 % 1016 hPa 13 cielo coperto +26.3° perc. +26.3° Assenti 20.8 SO max 26 Libeccio 40 % 1015 hPa 16 nubi sparse +24.4° perc. +24.1° Assenti 22.5 OSO max 32.7 Libeccio 46 % 1015 hPa 19 cielo sereno +20.9° perc. +20.6° Assenti 11.4 SO max 27.6 Libeccio 60 % 1016 hPa 22 nubi sparse +19.3° perc. +19.1° Assenti 7.6 SSO max 19.7 Libeccio 72 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 18:45

