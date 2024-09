Meteo Matera, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Matera di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori piuttosto elevati, con picchi che raggiungeranno i 31°C durante le ore centrali. La presenza di vento moderato contribuirà a rendere l’atmosfera più gradevole, nonostante l’aumento dell’umidità.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura di circa 19,9°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, attorno al 12%, e il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 3,3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 74%, garantendo una notte relativamente fresca.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 30,2°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno al 3%, e il vento aumenterà in intensità, raggiungendo i 12,6 km/h. L’umidità scenderà al 28%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. Il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 94%. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi intorno ai 23,7°C. Il vento continuerà a soffiare con una certa intensità, raggiungendo i 22,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la sensazione di freschezza aumenterà a causa dell’umidità che salirà fino al 53%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 18,3°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 93%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità di circa 18,4 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 54%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Matera nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Domenica e nei giorni successivi, ci si aspetta un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature in aumento. Sarà quindi un’ottima occasione per godere delle bellezze di Matera all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Matera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.9° perc. +19.9° Assenti 3.3 OSO max 3.6 Libeccio 74 % 1012 hPa 3 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° Assenti 3.4 OSO max 3.6 Libeccio 68 % 1011 hPa 6 nubi sparse +20.4° perc. +20.1° Assenti 3.2 SO max 4.5 Libeccio 61 % 1011 hPa 9 cielo sereno +26.8° perc. +26.5° Assenti 10.9 SSO max 14.8 Libeccio 36 % 1011 hPa 12 cielo sereno +31° perc. +29.5° Assenti 17.5 SO max 28.7 Libeccio 27 % 1009 hPa 15 cielo coperto +27.9° perc. +27.4° Assenti 23.7 O max 24.8 Ponente 38 % 1010 hPa 18 cielo coperto +22.5° perc. +22.2° prob. 3 % 19.2 O max 34.3 Ponente 53 % 1013 hPa 21 cielo coperto +20° perc. +19.2° Assenti 21.8 O max 37.8 Ponente 47 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 18:35

