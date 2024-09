Meteo Novara, le previsioni per domani lunedì 16 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 16 Settembre a Novara indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una progressiva diminuzione della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, con massime che toccheranno i 20,8°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, con una velocità che varierà tra i 1,3 km/h e i 6,1 km/h, provenienti principalmente da direzioni occidentali. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 38% e il 62%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno fino alle prime ore del mattino, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,7°C. La copertura nuvolosa aumenterà gradualmente, raggiungendo il 95% entro le 07:00. Le temperature percepite si manterranno leggermente inferiori rispetto a quelle reali, con valori che scenderanno fino a 9,5°C.

Nella mattina, il cielo sarà coperto e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 19,5°C intorno alle 11:00. L’umidità inizierà a diminuire, ma rimarrà comunque alta, intorno al 42%. I venti saranno leggeri, con una velocità che non supererà i 3,5 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse che sostituiranno il cielo completamente coperto. Le temperature massime si stabiliranno attorno ai 20,8°C, mentre l’umidità continuerà a scendere, arrivando al 38%. I venti rimarranno deboli, favorendo una sensazione di calore moderato.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature scenderanno fino a 14,6°C e l’umidità aumenterà nuovamente, arrivando al 60%. I venti, seppur leggeri, potranno contribuire a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Novara nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cieli nuvolosi. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi con condizioni simili, ma con possibilità di schiarite e un lieve aumento delle temperature. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno un clima estivo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 16 Settembre a Novara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +12.7° perc. +11.4° Assenti 11.7 NNE max 22.8 Grecale 56 % 1015 hPa 3 nubi sparse +11.7° perc. +10.4° Assenti 9.7 NNE max 16.7 Grecale 54 % 1014 hPa 6 nubi sparse +11.4° perc. +10° Assenti 7.1 NNE max 10.1 Grecale 55 % 1015 hPa 9 cielo coperto +16.6° perc. +15.5° Assenti 4.7 NE max 6 Grecale 44 % 1015 hPa 12 cielo coperto +20.4° perc. +19.5° Assenti 2.2 ESE max 5 Scirocco 41 % 1014 hPa 15 cielo coperto +20.7° perc. +19.8° Assenti 4.4 OSO max 3.9 Libeccio 39 % 1012 hPa 18 nubi sparse +16.3° perc. +15.4° Assenti 4.7 O max 5.5 Ponente 54 % 1012 hPa 21 cielo coperto +14.6° perc. +13.6° Assenti 6 N max 8.5 Tramontana 60 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 19:29

