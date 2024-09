Meteo Perugia, le previsioni per domani sabato 14 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Perugia di Sabato 14 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori freschi durante tutto il giorno. La temperatura massima si attesterà intorno ai 18,8°C nel pomeriggio, mentre la minima sarà di circa 7°C nelle prime ore della notte. La copertura nuvolosa sarà significativa, raggiungendo il 100% in serata, e non si prevedono precipitazioni. I venti saranno leggeri, prevalentemente da nord e nord-ovest, con intensità che varierà tra 2,5 km/h e 7,5 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che scenderà fino a 8,9°C. La copertura nuvolosa sarà alta, attorno all’87%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno all’89%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 3,2 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 18,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà fino a 63%, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 36%. I venti continueranno a essere leggeri, con direzione variabile.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il picco del 98%, e l’umidità aumenterà nuovamente, arrivando fino al 48%. Anche in questo frangente, i venti saranno deboli, con una velocità media di circa 3,8 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 10°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e l’umidità si attesterà intorno al 54%. I venti, pur mantenendosi leggeri, potrebbero aumentare leggermente in intensità, raggiungendo i 7,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Perugia indicano un Sabato caratterizzato da un clima fresco e nuvoloso, senza precipitazioni significative. Nei giorni successivi, si prevede una leggera variazione delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un incremento delle temperature. Tuttavia, la tendenza generale rimarrà quella di un clima autunnale, con cieli variabili e temperature fresche.

Tutti i dati meteo di Sabato 14 Settembre a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +8.2° perc. +7.7° Assenti 5.3 NNO max 5.2 Maestrale 90 % 1013 hPa 4 nubi sparse +7.2° perc. +7.2° Assenti 2 O max 2.3 Ponente 89 % 1014 hPa 7 nubi sparse +10.8° perc. +9.9° Assenti 2.2 S max 2.2 Ostro 73 % 1013 hPa 10 nubi sparse +16.2° perc. +15.1° Assenti 5.9 OSO max 7.7 Libeccio 47 % 1013 hPa 13 cielo coperto +18.8° perc. +17.6° Assenti 4.5 NNO max 7.7 Maestrale 34 % 1013 hPa 16 cielo coperto +17.6° perc. +16.5° Assenti 2.6 NNE max 7.5 Grecale 44 % 1013 hPa 19 cielo coperto +12.2° perc. +10.8° Assenti 7.5 N max 7.8 Tramontana 53 % 1015 hPa 22 cielo coperto +10.8° perc. +9.4° Assenti 6.7 NNE max 6.6 Grecale 57 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 19:17

