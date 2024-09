Meteo Pescara, le previsioni per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Pescara si prevede una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni meteo, con un inizio di giornata prevalentemente sereno e un progressivo aumento della nuvolosità nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 20°C e i 24,5°C. La presenza di piogge leggere nel pomeriggio e in serata potrebbe influenzare le attività all’aperto, mentre i venti saranno generalmente deboli, provenienti da direzioni variabili.

Durante la notte, le condizioni meteo a Pescara si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 20,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 45%, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi attorno all’1%. L’umidità sarà intorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1010 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, favorendo un aumento della temperatura fino a raggiungere i 24,5°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, scendendo al 12%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 6,6 km/h e i 16,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con la possibilità di pioggia leggera a partire dalle 15:00. Le temperature inizieranno a scendere, attestandosi sui 21,8°C alle 17:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 34%, con una probabilità di pioggia che raggiungerà il 63%. I venti si manterranno leggeri, con raffiche che potranno arrivare fino a 16,3 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con il cielo che diventerà coperto. Le temperature continueranno a scendere, arrivando a circa 20,4°C entro la 23:00. L’umidità si attesterà attorno al 72%, mentre la probabilità di pioggia rimarrà bassa, intorno al 15%. I venti saranno deboli, con una velocità che non supererà i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Pescara indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli, ma che vedrà un cambiamento nel pomeriggio con l’arrivo di piogge leggere. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, soprattutto nella mattinata di domani.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Pescara

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.5° perc. +20.4° prob. 1 % 8.6 SO max 10.2 Libeccio 70 % 1010 hPa 3 cielo sereno +19.9° perc. +19.7° prob. 1 % 8.5 SO max 10.2 Libeccio 68 % 1009 hPa 6 cielo sereno +20.5° perc. +20.4° prob. 1 % 7.4 O max 10.3 Ponente 66 % 1010 hPa 9 poche nuvole +23.7° perc. +23.6° Assenti 7.2 NNE max 8.8 Grecale 56 % 1012 hPa 12 poche nuvole +24.5° perc. +24.6° prob. 3 % 16.8 NE max 16.6 Grecale 60 % 1012 hPa 15 pioggia leggera +23.5° perc. +23.6° 0.13 mm 15 ENE max 15.8 Grecale 66 % 1012 hPa 18 nubi sparse +21.6° perc. +21.7° prob. 63 % 6.9 ESE max 11 Scirocco 74 % 1014 hPa 21 cielo coperto +20.9° perc. +21° prob. 16 % 6.3 SSO max 7.3 Libeccio 74 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.