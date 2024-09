Meteo San Miniato, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a San Miniato indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con un graduale miglioramento nel corso della mattina e del pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15,3°C e i 25,5°C. La presenza di nuvole sparse e una leggera brezza accompagneranno la giornata, mentre le probabilità di precipitazioni rimarranno basse.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,5°C. L’umidità sarà piuttosto alta, raggiungendo il 89%, e il vento soffierà leggermente da Sud-Est a una velocità di circa 3,2 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno molto basse, attorno al 4%.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma con un aumento della temperatura che arriverà fino a 21,6°C entro le 09:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, passando a nubi sparse. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9,1 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno contenute, con valori attorno al 13%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature toccheranno il picco di 25,5°C alle 12:00, mantenendosi stabili fino alle 14:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con solo il 35% di nuvole alle 15:00. Il vento soffierà con intensità moderata, fino a 20,2 km/h, e le probabilità di pioggia scenderanno al 20%.

In sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La brezza si farà sentire, con velocità di circa 5,5 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 73%, mentre le probabilità di pioggia rimarranno basse, attorno al 8%.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Miniato nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno gradevoli e una diminuzione della copertura nuvolosa. Si prevede che il clima rimarrà stabile, con poche possibilità di pioggia, rendendo le giornate favorevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a San Miniato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.6° perc. +15.4° prob. 2 % 3.9 SE max 4.8 Scirocco 87 % 1015 hPa 4 cielo coperto +15.3° perc. +15.3° prob. 4 % 2.8 ESE max 4.2 Scirocco 91 % 1014 hPa 7 cielo coperto +17.7° perc. +17.7° prob. 6 % 2.6 ESE max 10.3 Scirocco 84 % 1014 hPa 10 cielo coperto +23° perc. +23.1° prob. 15 % 10.2 SO max 18.6 Libeccio 65 % 1013 hPa 13 nubi sparse +25.5° perc. +25.4° prob. 23 % 20.2 SO max 27.1 Libeccio 51 % 1012 hPa 16 nubi sparse +22.7° perc. +22.6° prob. 12 % 14.9 SSO max 28.2 Libeccio 62 % 1011 hPa 19 cielo coperto +20.2° perc. +20.1° prob. 8 % 4 SSO max 16 Libeccio 71 % 1011 hPa 22 nubi sparse +19.5° perc. +19.5° prob. 4 % 5.8 S max 17.8 Ostro 77 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 19:01

