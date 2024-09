Meteo San Severo, le previsioni per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

A San Severo, le previsioni meteo per Lunedì 30 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 15,9°C, con una leggera diminuzione che porterà il termometro a scendere fino a 15,4°C entro la tarda serata. La copertura nuvolosa sarà variabile, con poche nuvole e nubi sparse che si alterneranno, ma senza precipitazioni previste. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 30,9 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21,1°C intorno a mezzogiorno. L’umidità sarà contenuta, oscillando tra il 38% e il 42%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1021 hPa. La velocità del vento continuerà a mantenersi su valori vivaci, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 19,8°C alle ore 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà, passando da un cielo sereno a poche nuvole e nubi sparse. Tuttavia, non si prevedono precipitazioni, e l’intensità del vento rimarrà moderata, con raffiche fino a 22,9 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà più consistente, con nubi sparse che potrebbero rendere il cielo meno limpido. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 65%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per San Severo nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni meteo generalmente serene. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione all’aumento della copertura nuvolosa previsto per la sera e per i giorni successivi, che potrebbe portare a un cambiamento delle condizioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +15.9° perc. +15.2° Assenti 11.3 NO max 25.8 Maestrale 63 % 1023 hPa 3 nubi sparse +14.8° perc. +14° Assenti 16 ONO max 31.9 Maestrale 67 % 1022 hPa 6 nubi sparse +15.4° perc. +14.5° Assenti 13.5 NO max 27.8 Maestrale 59 % 1022 hPa 9 cielo sereno +19.6° perc. +18.7° Assenti 17.2 NNO max 22 Maestrale 42 % 1022 hPa 12 cielo sereno +21.1° perc. +20.3° Assenti 17.3 NNO max 20.1 Maestrale 40 % 1021 hPa 15 poche nuvole +19.8° perc. +19° Assenti 17.9 N max 21.5 Tramontana 47 % 1020 hPa 18 nubi sparse +17.2° perc. +16.5° Assenti 10.1 NO max 22.1 Maestrale 58 % 1020 hPa 21 nubi sparse +16° perc. +15.3° Assenti 9.2 NO max 21.2 Maestrale 63 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 18:37

