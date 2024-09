Meteo San Severo, le previsioni per domani mercoledì 11 settembre

MeteoWeb

Mercoledì 11 Settembre a San Severo si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e sereno. Le previsioni del tempo indicano un cielo completamente privo di nuvole, con temperature che si manterranno su valori gradevoli per tutta la giornata. La temperatura percepita sarà sempre in linea con quella reale, garantendo un comfort ottimale. La ventilazione sarà moderata, con brezze che accompagneranno le ore più calde.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20,9°C alle 00:00, scendendo leggermente fino a 19,6°C alle 04:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 0%, garantendo un cielo sereno. La velocità del vento varierà da 8,1 km/h a 13 km/h, provenendo principalmente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1009 hPa.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 27°C alle 11:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno e la copertura nuvolosa continuerà a essere assente. La brezza sarà leggera, con velocità del vento che varierà da 9 km/h a 15,6 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando a 39% alle 12:00.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 27,4°C alle 13:00, per poi scendere leggermente a 26,9°C alle 15:00. Anche in questo caso, il cielo sereno e la mancanza di precipitazioni garantiranno una giornata piacevole. La velocità del vento continuerà a diminuire, con valori che si attesteranno tra 4,8 km/h e 14,8 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21,4°C alle 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 62%.

In conclusione, le previsioni meteo per San Severo indicano una giornata di bel tempo, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede che le condizioni rimarranno stabili, con temperature simili e cieli sereni. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno in questo periodo un’ottima opportunità per godere delle belle giornate settembrine.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 11 Settembre a San Severo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +20.9° perc. +20.7° Assenti 13 ONO max 28.9 Maestrale 64 % 1009 hPa 3 cielo sereno +19.9° perc. +19.7° Assenti 9.9 ONO max 19.5 Maestrale 65 % 1009 hPa 6 cielo sereno +21.3° perc. +21° Assenti 9 ONO max 17.2 Maestrale 59 % 1009 hPa 9 cielo sereno +25.7° perc. +25.4° Assenti 12.9 NNO max 15.7 Maestrale 43 % 1010 hPa 12 cielo sereno +27.3° perc. +27° Assenti 15.2 N max 15.1 Tramontana 38 % 1009 hPa 15 cielo sereno +26.9° perc. +26.6° Assenti 12.5 NNE max 10 Grecale 36 % 1008 hPa 18 cielo sereno +23.6° perc. +23.2° Assenti 3.6 ESE max 6.7 Scirocco 46 % 1009 hPa 21 cielo sereno +21.9° perc. +21.8° Assenti 14.2 SE max 27.1 Scirocco 62 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 19:10

