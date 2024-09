Meteo Saronno, le previsioni per la prossima settimana 16 – 19 Settembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 16 Settembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3% e temperature intorno ai +13,7°C. Durante la mattina, le temperature saliranno fino a +21°C alle 12:00, mentre il cielo presenterà nubi sparse con una copertura che raggiungerà l’82%. Nel pomeriggio, la temperatura si stabilizzerà attorno ai 21,4°C e il cielo sarà coperto. Martedì, il cielo sarà prevalentemente coperto con temperature intorno ai +13°C e possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Mercoledì e Giovedì, il clima rimarrà variabile con temperature tra +13°C e +21°C e cielo nuvoloso.

Lunedì 16 Settembre

Durante la notte di Lunedì 16 Settembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,7°C, con una percezione di +12,6°C. La velocità del vento sarà di 7,8 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 15,3 km/h. L’umidità si manterrà al 56% e la pressione atmosferica sarà di 1015 hPa. Proseguendo nelle ore successive, la situazione rimarrà simile, con temperature in lieve calo, fino a raggiungere i +12,2°C alle 03:00.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 82% alle 07:00. Le temperature saliranno fino a +13,9°C alle 07:00 e raggiungeranno un massimo di +21°C intorno alle 12:00. La velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra 4,4 km/h e 6,9 km/h, con direzione prevalentemente da Sud-Ovest. L’umidità scenderà progressivamente, toccando il 31% alle 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora coperto e la temperatura si stabilizzerà attorno ai 21,4°C alle 13:00. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura nuvolosa che varierà dal 39% al 90%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 8,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 31%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà completamente coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno fino a +14,9°C alle 21:00, con un aumento della velocità del vento che raggiungerà i 10,8 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 54%.

Martedì 17 Settembre

Nella notte di Martedì 17 Settembre, il cielo sarà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa del 58%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13°C, con una percezione di +11,8°C. La velocità del vento sarà di 9,5 km/h proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 20,7 km/h. L’umidità si manterrà al 57%.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà e si presenterà sereno con una copertura nuvolosa che scenderà al 3% alle 01:00. Le temperature si alzeranno fino a +16,2°C alle 09:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 0,9 km/h e 5,5 km/h, con direzione prevalentemente da Est. L’umidità scenderà progressivamente, toccando il 62%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91%. Le temperature scenderanno fino a +17,4°C alle 15:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 18,3 km/h, e ci sarà una probabilità di pioggia leggera con accumuli di 0,2 mm. L’umidità si stabilizzerà attorno al 65%.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +14°C alle 21:00, con una velocità del vento che si manterrà attorno ai 6,8 km/h. L’umidità aumenterà fino all’83%.

Mercoledì 18 Settembre

Durante la notte di Mercoledì 18 Settembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +13,1°C, con una percezione di +12,7°C. La velocità del vento sarà di 10,4 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 21,6 km/h. L’umidità si manterrà al 86%.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto. Le temperature saliranno fino a +17,5°C alle 09:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,8 km/h e 5,2 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, toccando il 55%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21,4°C alle 13:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 6,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 40%.

Infine, nella sera, il cielo sarà ancora coperto con una copertura nuvolosa del 77%. Le temperature scenderanno fino a +16,2°C alle 21:00, con una velocità del vento che raggiungerà i 4,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 64%.

Giovedì 19 Settembre

Durante la notte di Giovedì 19 Settembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 75%. Le temperature si attesteranno intorno ai +15,4°C, con una percezione di +14,7°C. La velocità del vento sarà di 6,9 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 11 km/h. L’umidità si manterrà al 66%.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature saliranno fino a +17,4°C alle 08:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 6,2 km/h e 7,7 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, toccando il 57%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che varierà dal 99% al 86%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +16,7°C alle 20:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 10,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62%.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima variabile, caratterizzato da nubi sparse e cielo coperto, con temperature che oscillano tra i +13°C e i +21°C. Si prevedono anche piogge leggere nella giornata di Martedì. Si consiglia di tenere in considerazione le previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività all’aperto.

