Meteo Seriate, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

Le previsioni meteo per Giovedì 26 Settembre a Seriate indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto e piogge diffuse. La temperatura si manterrà su valori freschi, con massime che non supereranno i 15°C. La presenza di nuvole e le precipitazioni previste influenzeranno notevolmente il clima, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare la giornata.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con una umidità che si manterrà elevata, attorno all’87%. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord-Nord Est, con velocità che varieranno tra i 5 km/h e i 8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative in queste ore.

Con l’arrivo della mattina, il meteo non subirà sostanziali cambiamenti. Le nuvole continueranno a dominare il cielo e si registreranno le prime piogge leggere, con accumuli che inizieranno a farsi sentire. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una percezione termica simile. La pioggia si intensificherà progressivamente, portando a un aumento dell’umidità fino al 94%. I venti rimarranno deboli, contribuendo a un clima umido e fresco.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore aumento delle precipitazioni, con piogge che si presenteranno in forma leggera ma costante. Le temperature non varieranno molto, rimanendo attorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità continuerà a mantenersi elevata. I venti, sempre leggeri, non supereranno i 6 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto stagnante.

Con l’arrivo della sera, le piogge si intensificheranno ulteriormente, con accumuli che potrebbero raggiungere i 2 mm. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una percezione termica che potrebbe risultare leggermente più alta a causa dell’umidità. I venti, pur rimanendo leggeri, potrebbero presentare qualche raffica più sostenuta, ma senza creare disagi significativi.

In conclusione, le previsioni meteo per Seriate nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un clima fresco e umido. Venerdì e Sabato si prevede un miglioramento parziale, con possibili schiarite, ma le temperature rimarranno comunque sotto la media stagionale. È consigliabile prepararsi a giornate variabili, mantenendo sempre a disposizione un ombrello e indumenti adeguati per affrontare le piogge intermittenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Seriate

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.2° perc. +13.9° Assenti 5.1 NNE max 4.8 Grecale 86 % 1013 hPa 4 cielo coperto +13.5° perc. +13.2° prob. 1 % 7.8 NNE max 6.8 Grecale 88 % 1012 hPa 7 cielo coperto +15.2° perc. +15° Assenti 6.7 NE max 8.7 Grecale 85 % 1012 hPa 10 pioggia leggera +14.4° perc. +14.4° 0.28 mm 2.8 SE max 4.8 Scirocco 94 % 1013 hPa 13 pioggia leggera +14.6° perc. +14.6° 0.78 mm 2.6 NE max 4 Grecale 95 % 1011 hPa 16 pioggia leggera +14.6° perc. +14.6° 1 mm 4.8 NE max 6.5 Grecale 96 % 1010 hPa 19 pioggia leggera +14.7° perc. +14.8° 0.77 mm 6.5 NE max 9 Grecale 96 % 1009 hPa 22 pioggia moderata +15.3° perc. +15.5° 1.28 mm 6.4 ENE max 13.3 Grecale 97 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 19:05

