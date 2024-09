Meteo Vibo Valentia, le previsioni per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 28 Settembre a Vibo Valentia indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, seguito da un progressivo aumento della nuvolosità e da possibili piogge nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 23,9°C durante le ore centrali della giornata. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un abbassamento delle temperature, accompagnato da un aumento dell’umidità e da venti moderati.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19,6°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, intorno al 3%, e non si registreranno precipitazioni. I venti saranno leggeri, provenienti da sud, con una velocità di circa 2,5 km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando la temperatura raggiungerà i 23,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà sotto il 1%, garantendo una piacevole luminosità. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 14,7 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo. La nuvolosità aumenterà, passando a 26% alle 14:00 e raggiungendo il 51% alle 15:00, quando si prevede anche l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno a 21,7°C alle 15:00, con un aumento dell’umidità che toccherà il 82%. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo di circa 0,28 mm.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature continueranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 18,6°C alle 21:00. I venti si manterranno moderati, con raffiche che raggiungeranno i 26,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 76%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Vibo Valentia nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Domenica si prevede un ritorno al sereno, con temperature che si stabilizzeranno nuovamente su valori più elevati. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, specialmente nel corso della settimana, quando potrebbero verificarsi nuove perturbazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +19.6° perc. +19.4° Assenti 2.5 S max 5.3 Ostro 65 % 1014 hPa 3 nubi sparse +19.3° perc. +19° Assenti 2.7 SSE max 5.3 Scirocco 66 % 1013 hPa 6 nubi sparse +20.5° perc. +20.3° Assenti 2.7 OSO max 6.4 Libeccio 64 % 1014 hPa 9 cielo sereno +23.6° perc. +23.5° Assenti 10.1 O max 16.4 Ponente 56 % 1014 hPa 12 cielo sereno +23.7° perc. +23.6° Assenti 16.2 O max 23.6 Ponente 59 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +21.7° perc. +22° 0.28 mm 18.4 O max 24.9 Ponente 82 % 1014 hPa 18 nubi sparse +19.4° perc. +19.4° prob. 34 % 18.2 NO max 25.3 Maestrale 80 % 1016 hPa 21 cielo coperto +18.6° perc. +18.5° prob. 4 % 15.6 NO max 23.6 Maestrale 76 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 18:38

