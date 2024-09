Previsioni Meteo Aosta: tutti i dettagli per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Aosta di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con una leggera bava di vento. La mattina porterà un incremento della temperatura, che raggiungerà i 15°C intorno alle 8:00, ma il cielo rimarrà nuvoloso. Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta. La sera vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 86%. La temperatura si manterrà intorno ai 12,3°C e la percezione termica sarà di 12°C. La velocità del vento sarà di 1,6 km/h proveniente da Nord-Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 26%, ma non si registreranno piogge.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con una temperatura che salirà fino a 15,4°C alle 8:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% e la velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 2,2 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà assente, con un’umidità che scenderà al 73%.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 19,7°C intorno alle 11:00, ma il cielo rimarrà coperto. La copertura nuvolosa sarà costante al 100%, con una probabilità di pioggia che aumenterà fino al 66%. La velocità del vento si attesterà attorno ai 10,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un abbassamento delle temperature, che scenderanno a 12°C entro le 20:00. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 95% e una probabilità di pioggia che si manterrà bassa, intorno al 14%. La velocità del vento si ridurrà a 5,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Aosta nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Si prevede che il clima rimarrà stabile, senza significative variazioni, e le probabilità di pioggia potrebbero aumentare nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12° perc. +11.6° prob. 16 % 1.6 NNO max 3.2 Maestrale 91 % 1021 hPa 4 nubi sparse +12.1° perc. +11.6° prob. 24 % 2.8 N max 3.9 Tramontana 88 % 1020 hPa 7 cielo coperto +13.8° perc. +13.4° Assenti 1.7 NNE max 1.9 Grecale 81 % 1019 hPa 10 nubi sparse +19° perc. +18.4° Assenti 6.2 E max 8.7 Levante 56 % 1017 hPa 13 cielo coperto +19.2° perc. +18.6° prob. 35 % 9.3 ESE max 9 Scirocco 54 % 1016 hPa 16 cielo coperto +17.8° perc. +17.3° prob. 70 % 10.2 ESE max 10.3 Scirocco 64 % 1017 hPa 19 cielo coperto +14.2° perc. +13.9° prob. 14 % 7.2 E max 11.1 Levante 87 % 1020 hPa 22 cielo coperto +13° perc. +12.8° prob. 3 % 3.5 E max 5.1 Levante 92 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 19:28

