Previsioni Meteo Bergamo: tutti i dettagli per domani domenica 8 settembre

Le previsioni meteo per Domenica 8 Settembre a Bergamo indicano una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli. La mattina si prevede cielo coperto con probabilità di pioggia leggera, che diventerà più intensa nel corso della giornata, con piogge moderate e forti precipitazioni nel pomeriggio e in serata.

Durante la mattina, a partire dalle ore 6:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 91%. Le temperature si manterranno intorno ai 20-21°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 71% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1014hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 13:00, è prevista pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 18-19°C, con venti provenienti da Nord Est. Le precipitazioni potrebbero essere abbondanti, con un’umidità che raggiungerà il 96% e una pressione atmosferica intorno ai 1013hPa.

In serata, a partire dalle ore 18:00, la pioggia diventerà più intensa, con precipitazioni forti e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 18°C, con venti provenienti da diverse direzioni. L’umidità sarà elevata, intorno al 98%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 8 Settembre a Bergamo indicano una giornata instabile, con piogge che potrebbero essere abbondanti nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione e di prendere le dovute precauzioni in caso di pioggia intensa. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bergamo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +21.3° perc. +21.1° Assenti 2.9 NE max 4.3 Grecale 65 % 1015 hPa 3 nubi sparse +20.3° perc. +20.2° Assenti 2.7 NE max 3 Grecale 69 % 1014 hPa 6 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° Assenti 3.8 NNE max 4.3 Grecale 71 % 1014 hPa 9 pioggia leggera +20.6° perc. +20.8° 0.12 mm 3.1 E max 4.5 Levante 78 % 1014 hPa 12 pioggia moderata +18.3° perc. +18.7° 3.45 mm 6.2 NE max 11.7 Grecale 96 % 1014 hPa 15 pioggia moderata +18.1° perc. +18.5° 2.98 mm 8.8 NE max 14.9 Grecale 97 % 1012 hPa 18 forte pioggia +18.1° perc. +18.5° 4.33 mm 3.1 N max 6 Tramontana 98 % 1011 hPa 21 pioggia leggera +18° perc. +18.4° 0.79 mm 4.6 ENE max 8.9 Grecale 97 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 19:40

