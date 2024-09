Previsioni Meteo Bergamo: tutti i dettagli per domani martedì 24 settembre

MeteoWeb

Martedì 24 Settembre a Bergamo si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili, con un inizio piuttosto piovoso che lascerà spazio a schiarite nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un’attenuazione delle precipitazioni nel pomeriggio, con un miglioramento delle condizioni atmosferiche verso la sera. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 14°C e i 19°C, mentre il vento si presenterà generalmente debole.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da pioggia leggera, con una copertura nuvolosa del 100% e temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 10,5 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno al 95%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo indicano un proseguimento della pioggia leggera, che continuerà fino a metà giornata. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, ma si inizieranno a vedere delle schiarite. Il vento, sempre debole, soffierà da sud-sudovest, mantenendo un’intensità di 6 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con la pioggia che si attenuerà e darà spazio a nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, mentre l’umidità inizierà a scendere. Il vento continuerà a essere leggero, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

Arrivando alla sera, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo un clima più sereno. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 13°C. La pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo valori di 1013 hPa, e l’umidità rimarrà attorno all’86%.

In conclusione, le previsioni meteo per Bergamo nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Mercoledì e giovedì si prevede un clima più stabile, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, soprattutto in vista di possibili perturbazioni nel fine settimana.

Tutti i dati meteo di Martedì 24 Settembre a Bergamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +14.4° perc. +14.4° 0.98 mm 5.5 NNE max 10.5 Grecale 95 % 1010 hPa 3 cielo coperto +13.8° perc. +13.6° prob. 69 % 0.7 NE max 4.4 Grecale 93 % 1009 hPa 6 nubi sparse +13.4° perc. +13.2° prob. 53 % 2.8 NO max 4 Maestrale 93 % 1010 hPa 9 cielo coperto +17° perc. +16.8° Assenti 4.8 SO max 4 Libeccio 79 % 1011 hPa 12 pioggia leggera +19.4° perc. +19.1° 0.18 mm 6.6 SSO max 6 Libeccio 66 % 1010 hPa 15 pioggia leggera +18.8° perc. +18.5° 0.18 mm 3.1 SSO max 3.7 Libeccio 69 % 1010 hPa 18 nubi sparse +14.9° perc. +14.6° prob. 76 % 5.2 NNE max 4.8 Grecale 84 % 1011 hPa 21 poche nuvole +13.7° perc. +13.4° prob. 14 % 7.7 NNE max 6.7 Grecale 86 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 19:09

