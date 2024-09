Previsioni Meteo Bergamo: tutti i dettagli per domani sabato 7 settembre

MeteoWeb

Sabato 7 Settembre a Bergamo si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno o poche nuvole per la maggior parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +16,8°C e i +26,3°C. La percezione della temperatura sarà simile a quella effettiva, garantendo un clima piacevole per svolgere le attività all’aperto.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai +18,1°C alle prime ore del mattino, per poi salire gradualmente fino a superare i +25°C verso mezzogiorno. Il vento soffierà con intensità variabile da nord a sud, mantenendo una velocità compresa tra i 2,2km/h e i 7,7km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, ma senza alcun rischio di pioggia. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +26,3°C, garantendo un clima caldo ma non eccessivo. Il vento continuerà a soffiare con una certa costanza, mantenendo una velocità compresa tra i 4,9km/h e i 7,4km/h, prevalentemente da sud.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza portare a precipitazioni significative. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +19,2°C verso le 23:00. Il vento continuerà a soffiare con una certa intensità, mantenendo una velocità tra i 6,2km/h e i 9,1km/h, provenendo principalmente da nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 7 Settembre a Bergamo indicano condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature gradevoli. Il vento sarà moderato e non sono previste precipitazioni significative. È consigliabile approfittare di questa giornata per godersi il clima piacevole e le condizioni atmosferiche favorevoli.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +17.8° perc. +17.8° Assenti 7.5 NNE max 6.7 Grecale 84 % 1016 hPa 3 cielo sereno +17.3° perc. +17.3° Assenti 6.9 NNE max 5.8 Grecale 83 % 1016 hPa 6 cielo sereno +18.1° perc. +18° Assenti 6.3 NNE max 6.9 Grecale 79 % 1017 hPa 9 cielo sereno +23.7° perc. +23.8° Assenti 5.6 S max 4.8 Ostro 62 % 1016 hPa 12 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 7.1 S max 4.9 Ostro 52 % 1016 hPa 15 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 4.9 SO max 4 Libeccio 49 % 1015 hPa 18 poche nuvole +21° perc. +21° Assenti 5.5 N max 5.7 Tramontana 70 % 1016 hPa 21 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° Assenti 8.2 N max 7.2 Tramontana 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:42

