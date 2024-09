Previsioni Meteo Biella: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Biella di Lunedì 30 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 11°C e i 16,5°C, mentre il vento sarà generalmente debole, con velocità che non supereranno i 6,4 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, raggiungendo punte del 85% in serata.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai 12°C. L’umidità sarà alta, attorno al 72%, e il vento si manterrà debole, proveniente principalmente da nord. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 4%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significativi cambiamenti, continuando a mantenere un cielo coperto. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 15,6°C intorno alle 11:00. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 60%. Anche in questa fase, il vento sarà debole, con una velocità media di circa 3,9 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature massime toccheranno i 16,5°C intorno alle 12:00, per poi scendere leggermente nel corso delle ore successive. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Con l’arrivo della sera, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, e le temperature scenderanno fino a raggiungere i 11°C. L’umidità aumenterà ulteriormente, arrivando a toccare il 85%. Il vento si manterrà debole, con raffiche che non supereranno i 5,8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Biella nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cieli nuvolosi. Martedì e Mercoledì potrebbero portare ulteriori variazioni, ma per ora si prevede una continuità nelle condizioni attuali. Sarà opportuno tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché la situazione meteorologica potrebbe evolversi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.2° perc. +11.3° prob. 4 % 3.1 N max 4.2 Tramontana 72 % 1025 hPa 3 cielo coperto +11.9° perc. +11.1° prob. 27 % 3.3 NNE max 5 Grecale 77 % 1024 hPa 6 cielo coperto +12° perc. +11.3° prob. 31 % 0.9 NNO max 2.8 Maestrale 79 % 1024 hPa 9 cielo coperto +13° perc. +12.3° prob. 3 % 1.8 E max 3.1 Levante 78 % 1024 hPa 12 cielo coperto +16.5° perc. +15.8° Assenti 5.5 SE max 4.4 Scirocco 62 % 1022 hPa 15 nubi sparse +15.9° perc. +15.3° Assenti 4.2 SE max 2.5 Scirocco 66 % 1020 hPa 18 nubi sparse +12.4° perc. +11.9° Assenti 4.5 NNO max 4.5 Maestrale 82 % 1021 hPa 21 nubi sparse +11.8° perc. +11.2° Assenti 5.4 NNO max 5.5 Maestrale 83 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 19:04

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.