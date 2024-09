Previsioni Meteo Busto Arsizio: il bollettino per domani sabato 28 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Busto Arsizio di Sabato 28 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio piovoso, con condizioni di maltempo che si attenueranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con un picco massimo di circa 18,6°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa varierà, passando da un cielo prevalentemente coperto a momenti di sereno, soprattutto in serata. I venti saranno moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 40,2 km/h.

Nella notte, la situazione meteo si presenterà instabile, con pioggia moderata che continuerà a cadere fino alle prime ore del mattino. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,1°C, con un’umidità elevata che si aggirerà attorno al 93%. La velocità del vento sarà di circa 3,6 km/h, proveniente da Est-Nord Est.

Durante la mattina, la pioggia persisterà, con intensità moderata e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno leggermente, con valori che toccheranno i 11,4°C alle 07:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando a 13,5 km/h, e l’umidità rimarrà alta, attorno al 89%. A partire dalle 10:00, le condizioni inizieranno a migliorare, con un passaggio a cielo coperto e una diminuzione delle precipitazioni.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un netto miglioramento. A partire dalle 13:00, si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che saliranno fino a 18,6°C alle 14:00. I venti si manterranno moderati, con velocità di circa 7 km/h, e l’umidità scenderà al 52%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà sereno e temperature in calo, che toccheranno i 12,2°C alle 20:00. I venti saranno più freschi, con raffiche che potranno raggiungere i 28,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 64%, rendendo l’atmosfera più gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Busto Arsizio di Sabato 28 Settembre evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento significativo nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore stabilizzazione delle condizioni meteo, con temperature che continueranno a scendere, portando a un clima più fresco e asciutto. Gli amanti del bel tempo potranno finalmente godere di momenti di sole e cieli sereni, rendendo le attività all’aperto più piacevoli.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Busto Arsizio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +15.1° perc. +15.1° 0.84 mm 3.6 ENE max 8.7 Grecale 93 % 1006 hPa 3 pioggia moderata +13.6° perc. +13.4° 2.61 mm 6.4 NNE max 15.2 Grecale 94 % 1006 hPa 6 pioggia moderata +11.6° perc. +11.2° 2.97 mm 18.4 NNE max 40.2 Grecale 91 % 1008 hPa 9 pioggia leggera +12.3° perc. +11.8° 0.22 mm 10.3 NE max 21.8 Grecale 82 % 1012 hPa 12 cielo coperto +16.4° perc. +15.7° prob. 60 % 5.3 ONO max 10.8 Maestrale 62 % 1012 hPa 15 poche nuvole +18.5° perc. +17.9° prob. 2 % 7.3 O max 11.4 Ponente 55 % 1011 hPa 18 poche nuvole +14.2° perc. +13.6° Assenti 6.7 NNO max 14.8 Maestrale 71 % 1014 hPa 21 cielo sereno +11.4° perc. +10.2° prob. 2 % 12.8 N max 33.1 Tramontana 62 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 19:05

