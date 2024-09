Previsioni Meteo Casal di Principe: il bollettino per domani giovedì 5 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 5 Settembre a Casal di Principe indicano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 12% e il 67%. Le temperature si manterranno intorno ai 25-29°C, con una percezione leggermente superiore. Il vento soffierà a velocità comprese tra i 3,6km/h e i 17,9km/h, provenendo principalmente da direzioni orientali e meridionali. L’umidità si attesterà intorno al 52-65%, mentre la pressione atmosferica sarà intorno ai 1011-1012hPa.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica a Casal di Principe subirà un cambiamento significativo, con l’arrivo di precipitazioni. Le previsioni prevedono pioggia leggera seguita da pioggia moderata, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 24-27°C, con una percezione termica inferiore. Il vento aumenterà di intensità, con raffiche che potranno superare i 25km/h. L’umidità sarà elevata, intorno al 59-73%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1012-1013hPa.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a cielo sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 0-42%. Le temperature si manterranno intorno ai 24-25°C, con condizioni di vento leggero proveniente da direzioni settentrionali. L’umidità sarà intorno al 66-68%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1012hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Casal di Principe per Giovedì 5 Settembre indicano una giornata con condizioni variabili, caratterizzata da un aumento delle precipitazioni nel pomeriggio seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e di essere preparati a eventuali cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 5 Settembre a Casal di Principe

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +25.3° perc. +25.5° Assenti 2.2 NNE max 3.4 Grecale 61 % 1011 hPa 3 poche nuvole +24.8° perc. +25° prob. 6 % 2.8 NE max 5 Grecale 64 % 1011 hPa 6 poche nuvole +25.8° perc. +26.1° prob. 6 % 3.6 ENE max 5.8 Grecale 61 % 1012 hPa 9 nubi sparse +29.2° perc. +30.2° prob. 16 % 17.9 SSO max 19.5 Libeccio 52 % 1012 hPa 12 pioggia moderata +27.6° perc. +29.3° 2.59 mm 20.2 O max 25 Ponente 65 % 1013 hPa 15 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° prob. 76 % 4.1 SSE max 7.9 Scirocco 62 % 1011 hPa 18 nubi sparse +25.4° perc. +25.7° prob. 72 % 4.5 O max 7 Ponente 65 % 1011 hPa 21 nubi sparse +24.5° perc. +24.8° prob. 20 % 3.5 N max 3.4 Tramontana 67 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 19:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.