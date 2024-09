Previsioni Meteo Cascina: tutti i dettagli per domani mercoledì 18 settembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 18 Settembre, Cascina si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della mattina le nuvole continueranno a dominare il panorama, senza però portare precipitazioni significative. Nel pomeriggio, ci sarà un parziale miglioramento con la presenza di nubi sparse, mentre la sera si presenterà nuovamente con un cielo coperto. Le temperature oscilleranno tra i 14,5°C e i 21,3°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Cascina sperimenterà piogge leggere con una temperatura di 15,4°C e una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 12,7 km/h da Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 25,2 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno all’84%, e la pressione atmosferica si manterrà sui 1016 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si alzeranno leggermente fino a 18,4°C entro le 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 18,9 km/h, e l’umidità scenderà gradualmente fino al 66%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 21,3°C alle 13:00, per poi scendere a 17,1°C entro le 17:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 27,4 km/h, con una copertura nuvolosa che varierà dal 47% all’88%. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 14,5°C. La velocità del vento diminuirà, attestandosi intorno ai 8,9 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo l’80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cascina indicano una giornata caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, con sporadiche piogge nella notte e un miglioramento temporaneo nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare attorno ai 15°C e un cielo prevalentemente nuvoloso. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non mostrano segnali di un cambiamento significativo nel breve termine.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.4° perc. +15.2° prob. 42 % 16.2 NE max 31.1 Grecale 82 % 1016 hPa 4 cielo coperto +15.3° perc. +15° prob. 25 % 11.1 NE max 21 Grecale 81 % 1015 hPa 7 cielo coperto +15.6° perc. +15.3° prob. 25 % 11.9 NE max 24.9 Grecale 80 % 1016 hPa 10 cielo coperto +18.2° perc. +17.8° prob. 27 % 18.9 NE max 37.4 Grecale 67 % 1017 hPa 13 nubi sparse +21.3° perc. +20.9° prob. 41 % 27.4 ENE max 34.8 Grecale 55 % 1016 hPa 16 cielo coperto +17.7° perc. +17.3° prob. 34 % 14 ENE max 23.4 Grecale 69 % 1016 hPa 19 cielo coperto +16.2° perc. +15.8° prob. 1 % 11.9 NE max 22.2 Grecale 74 % 1017 hPa 22 cielo coperto +14.7° perc. +14.3° Assenti 9.4 ENE max 18 Grecale 79 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 19:17

