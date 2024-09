Previsioni Meteo Castiglione delle Stiviere: il bollettino per domani lunedì 9 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 9 Settembre a Castiglione delle Stiviere mostrano un’iniziale copertura nuvolosa con piogge leggere e moderate durante la notte e le prime ore del mattino. La temperatura si attesterà intorno ai +19°C, con una percezione leggermente superiore, e venti di intensità variabile che potranno raggiungere i 16,5km/h durante la notte.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa tenderà a diminuire, con una probabilità di piogge in calo rispetto alle prime ore del giorno. Le temperature oscilleranno tra i +19°C e i +22°C, con venti che potranno raggiungere i 20,5km/h provenienti da nord.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuvoloso con schiarite, mantenendo comunque una buona copertura nuvolosa. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +23,8°C, con venti che potranno soffiare fino a 13,7km/h provenienti da nord-est.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole, regalando una notte con poche nubi e una probabilità di pioggia pressoché assente. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +17,6°C, con venti che si manterranno leggeri, intorno ai 4,9km/h provenienti da est-nord-est.

In conclusione, le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere indicano una giornata con un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata, passando da piogge leggere a schiarite nel pomeriggio e sereno in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con venti di intensità variabile. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni nelle previsioni dei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19° perc. +19.5° 0.98 mm 2.6 NNE max 9.4 Grecale 97 % 1005 hPa 3 pioggia leggera +19.1° perc. +19.6° 0.93 mm 5.2 NNE max 7.8 Grecale 95 % 1003 hPa 6 pioggia leggera +19° perc. +19.4° 0.11 mm 3.5 OSO max 10.9 Libeccio 91 % 1002 hPa 9 pioggia leggera +20.9° perc. +21.1° 0.63 mm 9.3 N max 20.5 Tramontana 79 % 1003 hPa 12 nubi sparse +22.8° perc. +22.9° prob. 47 % 8.4 N max 14 Tramontana 64 % 1003 hPa 15 nubi sparse +23.8° perc. +23.7° prob. 8 % 10.7 NNE max 13.7 Grecale 57 % 1003 hPa 18 nubi sparse +20.1° perc. +20° prob. 14 % 4.3 E max 6.7 Levante 70 % 1004 hPa 21 cielo sereno +18.2° perc. +18.1° prob. 4 % 5.5 ENE max 6.8 Grecale 79 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 19:35

