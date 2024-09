Previsioni Meteo Cerignola: il bollettino per domani domenica 15 settembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Cerignola per Domenica 15 Settembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con occasionali schiarite nel corso della giornata. Le previsioni del tempo indicano una temperatura massima che raggiungerà i 22,4°C nel pomeriggio, mentre la minima si attesterà intorno ai 15,1°C durante le prime ore della notte. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che varierà dal 85% al 100%. Inoltre, si registreranno venti moderati provenienti principalmente da ovest-nord-ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 36,6 km/h.

Nel corso della notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, con una temperatura che scenderà fino a 16,2°C. La mattina si presenterà con un cielo coperto e una temperatura che salirà rapidamente, raggiungendo i 19,2°C entro le 8:00. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando attorno al 44%.

Durante il pomeriggio, le temperature continueranno a salire, toccando il picco di 22,4°C alle 14:00. Tuttavia, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno al 24%. Le raffiche di vento saranno più intense, con velocità che potranno arrivare fino a 35,6 km/h.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. Le nuvole inizieranno a diradarsi, lasciando spazio a qualche schiarita. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 70%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cerignola nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Lunedì si prevede un cielo più sereno e temperature in aumento, mentre martedì e mercoledì potrebbero portare ulteriori schiarite e un clima più stabile. Gli amanti del sole potranno quindi approfittare di un clima più favorevole nei giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.3° perc. +15.4° prob. 2 % 11.5 OSO max 23.6 Libeccio 56 % 1014 hPa 3 cielo coperto +15.3° perc. +14.3° prob. 10 % 11.3 OSO max 24 Libeccio 55 % 1013 hPa 6 cielo coperto +17.1° perc. +16.1° prob. 22 % 15.7 O max 36.6 Ponente 47 % 1013 hPa 9 cielo coperto +20.3° perc. +19.5° prob. 28 % 20.1 NO max 25.5 Maestrale 44 % 1013 hPa 12 cielo coperto +18.6° perc. +18° prob. 36 % 9.8 NNO max 22 Maestrale 55 % 1013 hPa 15 cielo coperto +21.7° perc. +21.1° prob. 24 % 24.3 NNO max 29.8 Maestrale 45 % 1013 hPa 18 cielo coperto +18.2° perc. +17.7° prob. 20 % 6.7 N max 8.1 Tramontana 63 % 1013 hPa 21 nubi sparse +17° perc. +16.6° Assenti 3.9 O max 4.2 Ponente 69 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 19:01

