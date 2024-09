Previsioni Meteo Cerignola: il bollettino per domani lunedì 30 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cerignola di Lunedì 30 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 22,7°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 35,7 km/h. L’umidità si attesterà su livelli variabili, ma generalmente contenuti, rendendo la giornata piuttosto confortevole.

Durante la notte, Cerignola godrà di un cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 14,5°C. La ventilazione sarà sostenuta, con una velocità del vento di circa 11,2 km/h proveniente da Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, favorendo un rapido riscaldamento. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 21°C entro le 10:00, con una temperatura percepita di 20°C. Il vento si presenterà moderato, con velocità di circa 18,4 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi attorno al 32%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno favorevoli, con cieli sereni e temperature che toccheranno il picco di 22,7°C. La ventilazione sarà ancora presente, con raffiche che potranno arrivare a 20,9 km/h. L’umidità si manterrà su valori intorno al 28%, garantendo un comfort termico ottimale.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni atmosferiche. Il cielo diventerà progressivamente più nuvoloso, con copertura che raggiungerà il 99% entro le 19:00. Le temperature scenderanno a 16,9°C, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 13 km/h. L’umidità aumenterà, arrivando a toccare il 59%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cerignola nei prossimi giorni indicano un inizio di Ottobre con temperature gradevoli e condizioni meteo variabili. Martedì e Mercoledì potrebbero portare un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge leggere, ma le temperature rimarranno generalmente miti. Sarà quindi opportuno monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni significative nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 30 Settembre a Cerignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +14.5° perc. +13.6° Assenti 11.2 O max 21.5 Ponente 64 % 1023 hPa 3 poche nuvole +14.2° perc. +13.4° Assenti 10.9 O max 23.9 Ponente 68 % 1022 hPa 6 poche nuvole +15° perc. +14.3° Assenti 17.1 ONO max 29.8 Maestrale 63 % 1022 hPa 9 cielo sereno +19.8° perc. +18.8° Assenti 18.6 NO max 24.6 Maestrale 38 % 1022 hPa 12 cielo sereno +22.3° perc. +21.3° Assenti 14.7 NNO max 17.4 Maestrale 28 % 1020 hPa 15 cielo sereno +21.7° perc. +20.8° Assenti 18.7 NO max 20.9 Maestrale 34 % 1019 hPa 18 poche nuvole +17.4° perc. +16.6° Assenti 13 NO max 24.9 Maestrale 53 % 1020 hPa 21 cielo coperto +16.4° perc. +15.6° Assenti 13.6 O max 27.4 Ponente 59 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 18:35

