Previsioni Meteo Cerignola: tutti i dettagli per domani martedì 10 settembre

Le previsioni meteo a Cerignola per Martedì 10 Settembre mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, si prevede la presenza di piogge leggere con una copertura nuvolosa che varia tra il 54% e il 65%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C fino a salire a +25,5°C verso le ore 09:00. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest con una velocità che varierà tra i 15,7km/h e i 28,6km/h.

Nel pomeriggio, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 57% e il 61%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +26,7°C. Il vento proveniente da Nord Ovest soffierà con intensità tra i 29,1km/h e i 30,9km/h. Possibili piogge leggere potrebbero verificarsi durante le ore centrali della giornata.

In serata, il cielo si libererà dalle nubi, lasciando spazio a cielo sereno con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 1% – 3%. Le temperature caleranno leggermente, mantenendosi intorno ai +20,8°C. Il vento proveniente da Ovest – Nord Ovest soffierà con una velocità tra i 12,3km/h e i 13,6km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Cerignola indicano una giornata con alternanza di piogge leggere al mattino e cielo parzialmente nuvoloso nel pomeriggio, per poi lasciare spazio a un cielo sereno in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un lieve calo nelle ore notturne. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata e di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Martedì 10 Settembre a Cerignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +21.8° perc. +21.7° prob. 15 % 13.9 O max 30.1 Ponente 63 % 1006 hPa 4 nubi sparse +20.6° perc. +20.6° prob. 15 % 10.7 OSO max 22 Libeccio 71 % 1005 hPa 7 pioggia leggera +23.3° perc. +23.3° 0.1 mm 24.8 ONO max 34.9 Maestrale 64 % 1007 hPa 10 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° prob. 61 % 28.9 NNO max 32.4 Maestrale 49 % 1007 hPa 13 poche nuvole +27.1° perc. +27.2° prob. 31 % 29.1 NO max 31.4 Maestrale 45 % 1007 hPa 16 nubi sparse +24.8° perc. +24.6° prob. 30 % 22.8 NNO max 26.9 Maestrale 48 % 1008 hPa 19 cielo sereno +22.3° perc. +22° Assenti 16.7 NO max 30.9 Maestrale 56 % 1009 hPa 22 cielo sereno +21° perc. +20.7° Assenti 12.3 ONO max 26.6 Maestrale 62 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 19:09

