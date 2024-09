Previsioni Meteo Cesenatico: il bollettino per domani giovedì 19 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesenatico di Giovedì 19 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse che interesseranno l’intera giornata. I dati raccolti mostrano un’alta copertura nuvolosa e temperature che si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 15,7°C e i 19°C. La velocità del vento varierà, con raffiche che potranno raggiungere i 30,9 km/h. L’umidità si manterrà elevata, superando l’80%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con forti piogge che inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore. La temperatura si attesterà intorno ai 15,7°C, con una copertura nuvolosa al 100%. Il vento soffierà da Nord Ovest a una velocità di 7,7 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 18,4 km/h. L’umidità sarà molto alta, attorno al 94%, e le precipitazioni si presenteranno con un’intensità di 3,75 mm.

Nella mattina, le piogge continueranno a essere moderate, con temperature che si alzeranno leggermente fino a raggiungere i 17,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e il vento si presenterà più debole, con velocità attorno ai 12,6 km/h. Le precipitazioni si ridurranno in intensità, ma si registreranno comunque circa 2,62 mm di pioggia. L’umidità si manterrà sopra l’89%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a mostrare un lieve miglioramento, con piogge più leggere che si alterneranno a momenti di tregua. La temperatura salirà fino a 19°C, mentre il vento continuerà a soffiare da Est con una velocità di circa 16,1 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, con valori che non supereranno i 0,35 mm. L’umidità, sebbene in calo, rimarrà comunque elevata, attorno all’80%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento dell’intensità delle piogge, che si presenteranno come pioviggini. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17,4°C, con venti leggeri e un’umidità che si manterrà attorno all’82%. Le precipitazioni saranno minime, con valori di circa 0,46 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesenatico nei prossimi giorni mostrano un miglioramento graduale. Dopo una giornata di piogge, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che tenderanno a risalire. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché l’instabilità atmosferica potrebbe persistere.

Tutti i dati meteo di Giovedì 19 Settembre a Cesenatico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +18.4° perc. +18.4° 2.44 mm 18.3 NE max 30.9 Grecale 81 % 1015 hPa 3 pioggia moderata +15.7° perc. +15.8° 3.75 mm 7.7 NO max 18.4 Maestrale 94 % 1014 hPa 6 pioggia moderata +16° perc. +16° 2.86 mm 3.3 ENE max 14.4 Grecale 93 % 1014 hPa 9 pioggia moderata +16.9° perc. +17° 2.55 mm 7.8 NE max 22.3 Grecale 90 % 1014 hPa 12 pioggia moderata +17.4° perc. +17.5° 1.58 mm 18.4 E max 26 Levante 89 % 1015 hPa 15 pioggia leggera +19° perc. +19° 0.35 mm 16.1 E max 20.9 Levante 80 % 1016 hPa 18 pioggia leggera +18.2° perc. +18.2° 0.25 mm 7.1 ENE max 11.7 Grecale 79 % 1017 hPa 21 pioggia leggera +17.4° perc. +17.3° 0.46 mm 0.9 ONO max 12.5 Maestrale 83 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 19:08

