Previsioni Meteo Cesenatico: tutti i dettagli per domani venerdì 20 settembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesenatico di Venerdì 20 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La presenza di nuvole e pioggia influenzerà anche la percezione del caldo, rendendo l’atmosfera più fresca e umida.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno all’87%. Le temperature si manterranno attorno ai +18,2°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di circa 14,6 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 24,5 km/h. L’umidità si attesterà intorno all’81%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1017 hPa.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significativi miglioramenti, continuando a presentare piogge leggere e una copertura nuvolosa che rimarrà alta, attorno al 94%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i +19,4°C alle 10:00. La velocità del vento si manterrà tra i 5,4 km/h e i 14,3 km/h, con direzione prevalentemente da Nord. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 79%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

Nel pomeriggio, le piogge leggere continueranno a manifestarsi, ma con una leggera diminuzione dell’intensità. Le temperature si attesteranno intorno ai +20,2°C. La copertura nuvolosa scenderà al 85%, mentre il vento si presenterà con una velocità di circa 13,8 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 76%, con una pressione atmosferica stabile a 1019 hPa.

Con l’arrivo della sera, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con l’uscita di nubi sparse e una diminuzione della copertura nuvolosa fino al 25%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +18,6°C. La velocità del vento sarà più leggera, intorno ai 7,3 km/h, e l’umidità si manterrà attorno all’80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesenatico nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento, con un possibile ritorno a condizioni più stabili e soleggiate. Tuttavia, per Venerdì 20 Settembre, si consiglia di prepararsi a una giornata di pioggia leggera e di mantenere un abbigliamento adeguato per affrontare l’umidità e le temperature fresche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 20 Settembre a Cesenatico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.2° perc. +18.2° 0.77 mm 14.6 ENE max 24.5 Grecale 81 % 1017 hPa 3 pioggia leggera +18.5° perc. +18.4° 0.31 mm 13.1 NE max 23.2 Grecale 79 % 1016 hPa 6 pioggia leggera +18.4° perc. +18.3° 0.37 mm 9.7 NNE max 19.1 Grecale 80 % 1018 hPa 9 pioggia leggera +19.1° perc. +19.1° 0.57 mm 5.4 N max 16.3 Tramontana 79 % 1019 hPa 12 pioggia leggera +20° perc. +20° 0.68 mm 14.3 NE max 19.7 Grecale 77 % 1019 hPa 15 pioggia leggera +20.2° perc. +20.2° 0.42 mm 13.7 ENE max 17.8 Grecale 76 % 1019 hPa 18 nubi sparse +19° perc. +19° prob. 60 % 8.9 NE max 11.5 Grecale 79 % 1020 hPa 21 nubi sparse +18.6° perc. +18.6° Assenti 7.3 ENE max 12.5 Grecale 80 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 19:06

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.