Previsioni Meteo Chieti: il bollettino per domani domenica 22 settembre

Le previsioni meteo per Chieti di Domenica 22 Settembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un alternarsi di nubi sparse e momenti di pioggia leggera. La temperatura si manterrà su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 22°C nel corso della giornata. I venti saranno prevalentemente leggeri, provenienti da sud-est, e l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno all’84%.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e poche nuvole, favorendo un abbassamento delle temperature che si attesteranno intorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà alta, attorno all’86%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 5,2 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni inizieranno a cambiare. Si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 26%. Le temperature saliranno rapidamente, toccando i 21,8°C intorno a mezzogiorno. I venti si manterranno leggeri, con una velocità di circa 10,6 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori di umidità che inizieranno a scendere.

Nel pomeriggio, il meteo si farà più instabile. Le nubi sparse aumenteranno e si verificheranno piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che raggiungerà il 35%. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi intorno ai 20,7°C. I venti continueranno a soffiare da est-nord-est, mantenendo una velocità di circa 10,4 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo si stabilizzeranno nuovamente, con nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 16,6°C entro la fine della giornata. L’umidità rimarrà elevata, attorno all’84%, e i venti si manterranno leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chieti nei prossimi giorni mostrano un quadro meteo variabile, con un possibile miglioramento a partire da lunedì. Tuttavia, è importante rimanere aggiornati, poiché le condizioni potrebbero cambiare rapidamente. La settimana si preannuncia con temperature in lieve calo e un aumento della stabilità atmosferica, favorendo giornate più soleggiate e meno piovose.

Tutti i dati meteo di Domenica 22 Settembre a Chieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +15.9° perc. +15.8° Assenti 5.2 SO max 5 Libeccio 86 % 1020 hPa 3 poche nuvole +15.4° perc. +15.2° Assenti 4.6 SO max 4.2 Libeccio 85 % 1019 hPa 6 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° Assenti 4 SO max 4 Libeccio 79 % 1019 hPa 9 poche nuvole +20.4° perc. +20.2° Assenti 6.2 ENE max 3.9 Grecale 65 % 1019 hPa 12 nubi sparse +22° perc. +21.8° prob. 1 % 12.6 ENE max 8.6 Grecale 61 % 1017 hPa 15 nubi sparse +20.7° perc. +20.6° prob. 33 % 10.4 ENE max 8.5 Grecale 68 % 1017 hPa 18 nubi sparse +17.4° perc. +17.3° prob. 33 % 3.6 ESE max 4.4 Scirocco 84 % 1017 hPa 21 nubi sparse +16.8° perc. +16.7° Assenti 4.9 SSO max 5.1 Libeccio 84 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 18:55

